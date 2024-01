Innenminister Maier holt zum Konter gegen Ramelow aus: "Kenne ich so bisher nur von der AfD"

Berlin/Erfurt - Das Wahl-Jahr 2024 ist noch jung, doch in Thüringens Minderheitsregierung hängt der Haussegen schief: Innenminister Georg Maier (56, SPD) hat die Kritik von Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke) scharf zurückgewiesen und warf Ramelow indirekt AfD-Sprache vor. Hintergrund des Ganzen ist eine von Maier ins Spiel gebrachte Verfassungsänderung.

Thüringens Innenminister Georg Maier (54, SPD, l.) warf Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke) laut RND eine Kehrtwende vor, die vermutlich rein "stimmungsabhängig" sei. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Kurze Rückblende: Maier hatte sich in einem in der Vorwoche veröffentlichten Beitrag der Süddeutschen Zeitung für eine Präzisierung des Verfassungsartikels in Thüringen zur Ministerpräsidentenwahl aus.



Seiner Ansicht nach schließt die jetzige Formulierung nicht aus, dass ein Kandidat im dritten Wahlgang mit einer einzigen Stimme gewählt wäre, obwohl alle anderen Abgeordneten gegen diesen stimmen.

Ramelow kritisierte diesen Vorschlag, hält eine solche Form der Verfassungsänderung für "überflüssig". Das ging aus einem am vergangenen Samstag veröffentlichten Interview des Redaktionsnetzwerkes Deutschland (RND) hervor.

Maier ließ das offenbar nicht auf sich sitzen. "Erstaunlich ist auch die Schärfe der Kritik an meinen Äußerungen", sagte er nun gegenüber dem RND.