01.01.2024 13:43 Wohnhausbrand in Frankfurt in der Silvester-Nacht: Waren es Böller?

In der Mainzer Landstraße in Frankfurt-Gallus kam es in der Silvester-Nacht zu einem Wohnhausbrand: Zwei Balkone standen in Flammen, waren Böller die Ursache?

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die Feuerwehr hatte in der zurückliegenden Silvester-Nacht in der Mainmetropole Frankfurt alle Hände voll zu tun. Neben zahlreichen kleineren Bränden kam es auch zu einem Wohnhaus-Brand im Stadtteil Gallus - zwei Balkone wurden vollständig ein Raub der Flammen. Wohnhaus-Brand in Frankfurt-Gallus in der Silvester-Nacht: Zwei Balkone brannten lichterloh. © 5VISION.NEWS Der Brand brach gegen 0.30 Uhr aus, wie ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr erklärte. Demnach stand in der Mainzer Landstraße auf Höhe der Hausnummern 409 bis 413 nahe der dortigen Bahnüberführung ein Balkon im ersten Stock in Flammen. Von dort griff das Feuer auf den darüber liegenden Balkon im zweiten Stock des Wohnblocks über. Aufnahmen vom Brandort zeigen, dass die Flammen meterhoch schlugen. Frankfurt Feuerwehreinsatz Rauchsäule über Egelsbach: Lagerhalle mit 1000 Heuballen brennt lichterloh Laut dem Sprecher kam es auch in den dazugehörigen Wohnungen im ersten und zweiten Stock zu Bränden, die darüber liegende Wohnung im dritten Stock wurde durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, doch die Wohnung im ersten Stock brannte laut dem Sprecher "nahezu komplett aus". Die Beschädigungen an den beiden anderen Wohnungen seien ebenfalls erheblich. Der entstandene Sachschaden wird von der Feuerwehr Frankfurt auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Angesichts der Uhrzeit kann aber wohl zumindest vermutet werden, dass Böller und anderes Feuerwerk als mögliche Ursache infrage kommen könnten. Keine Ausschreitungen bei Feuerwehr-Einsatz in Frankfurt-Gallus Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Wohnhaus-Brand in Frankfurt-Gallus niemand. © 5VISION.NEWS Der Sprecher der Frankfurter Feuerwehr betonte zudem, dass es "keine Angriffe auf unserer Einsatzkräfte oder Rettungskräfte" gegeben habe. Im Vorfeld der Silvester-Nacht hatte es Befürchtungen wegen möglicher Ausschreitungen gegeben. Der Feuerwehrsprecher fügte hinzu, dass er und seine Kolleginnen und Kollegen es als "sehr, sehr positiv" empfunden hätten, dass die Löscharbeiten in Frankfurt-Gallus derart reibungslos verliefen. Frankfurt Feuerwehreinsatz Gasflasche löst Wohnhaus-Brand in Frankfurt aus: Drei Verletzte Ganz ohne Krawalle verlief die Silvester-Nacht in Frankfurt allerdings nicht: Im Bereich des Erich-Ollenhauer-Rings seien Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst kurz nach Mitternacht mit Steinen und Feuerwerkskörpern attackiert worden. Zwei Feuerwehrleute wurde dabei verletzt, teilte die Frankfurter Feuerwehr weiter mit. Die Polizei meldete zudem, dass Böller und Raketen in Menschenmengen abgefeuert wurden, 15 Personen seien deshalb festgenommen worden. Erstmeldung vom 1. Januar, 12.09 Uhr, aktualisiert am selben Tag um 13.43 Uhr.

Titelfoto: Montage: 5VISION.NEWS