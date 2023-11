Nach Signa-Pleite: Wird Klaus-Michael Kühne den Elbtower weiterbauen?

Hamburg - Wie geht es mit dem halbfertigen Elbtower in Hamburg weiter? Eine interessante Rolle spielt dabei der Milliardär Klaus-Michael Kühne (86).

Seit mehreren Wochen tut sich nichts auf der Elbtower-Baustelle. © Marcus Brandt/dpa

Das Handelsblatt berichtete am Sonntag, dass der Logistikunternehmer das Hochhausprojekt übernehmen könnte. Das werde derzeit geprüft, hieß es unter Berufung auf damit vertraute Personen. Ähnliches stand Tage zuvor im Spiegel.

Gegenüber dem Hamburger Abendblatt sagte Kühne am heutigen Montag: "Was das Thema Elbtower anbelangt, prüft die Kühne Holding derzeit Möglichkeiten, wie sie zu einer Lösung des Problems beitragen kann, allerdings gibt es keine Gespräche mit der Stadt und keine aktuellen Verhandlungen."

Hintergrund sind die seit Oktober gestoppten Bauarbeiten an dem 950-Millionen-Euro-Hochhaus wegen ausbleibender Zahlungen und die Insolvenz einer deutschen Tochter der Signa-Gruppe von René Benko (46).

Das Unternehmen stellte am Freitag in Berlin einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit, wie am Montag bekannt wurde.