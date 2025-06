Mord, versuchter Mord und Missbrauch an Kindern: Junger Mann in Hamburg festgenommen

Hamburg - Unvorstellbar! Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag in Hamburg einen 20-jährigen Mann festgenommen. Ihm werden Hunderte entsetzliche Taten vorgeworfen.

Alles in Kürze

Staatsanwaltschaft und Polizei klärten am Mittwoch auf einer Pressekonferenz über die Ermittlungen gegen einen 20-jährigen Mann auf. © TAG24/Tobias Bruns

Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz mitteilten, soll der 20-Jährige als einer der Köpfe der "Gruppierung 764" online Kinder und Jugendliche psychisch manipuliert haben, sodass diese sich vor laufender Kamera selbst verletzten oder sogar umbrachten!

Konkret wird dem Mann, der sich im Netz "White Tiger" genannt hatte, der Mord an einem 13-jährigen US-Bürger sowie mehrere versuchte Morde an einer Kanadierin im Teenageralter vorgeworfen.

Darüber hinaus wird in 39 Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung, in 20 Fällen wegen schwerem sexuellen Missbrauch und Nötigung sowie dem Besitz von kinderpornografischen Inhalten in 42 Fällen gegen den Mann ermittelt.

Der Beschuldigte wurde nach seiner Festnahme noch am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der 20-Jährige bestritt die Vorwürfe gegen ihn.