Festival, Beachclub und Flohmarkt: Das sind unsere Tipps für Euer Wochenende in Hamburg!

MS Dockville, Sommerdom, Rooftop-Flohmarkt: Hier kommen unsere Tipps für Euer Wochenende in Hamburg.

Hamburg - Das Wochenende steht vor der Tür - und bringt nicht nur einen Mix aus Sonne und Wolken, sondern auch Festivalstimmung, jede Menge Musik, Flohmarkt, Pizza und so vieles mehr! Wir haben Euch eine Auswahl davon zusammengestellt.

MS Dockville in Hamburg-Wilhelmsburg

Am Wochenende werden auf dem "MS Dockville" im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg Tausende Besucher erwartet. © EIUNDRUND/MS Dockville Am Freitag startet in Hamburg-Wilhelmsburg offiziell das MS Dockville. Erwartet werden nicht nur rund 140 Acts, sondern auch 60.000 ZuschauerInnen. Der wohl bekannteste Name auf dem diesjährigen Line-up ist Danger Dan, der am Sonntagabend performen wird. Doch auch Schmyt, 070 Shake, Girl in Red, Giant Rooks und Monolink gehören zu den bekannteren Acts an diesem Wochenende. Neben Musik gibt es auch Yoga-Stunden, Feuershows, eine Depri-Disco, jede Menge Kunstspaziergänge und einen Foodcourt mit veganem und vegetarischem Essen.

Neues Szene-Restaurant "60 seconds to Napoli"

Bei "60 seconds to Napoli" kommt die Pizza schon nach 60 Sekunden aus dem Ofen. © TAG24/Franziska Rentzsch In der Hamburger Altstadt gibt es seit dieser Woche eine neue Anlaufstelle für alle Pizza-Fans: "60 seconds to Napoli" (Großer Burstah 1-3) verspricht Euch echt italienische Delikatessen in Rekordzeit. Der Clue: Die Pizzen werden bei knackigen 485 Grad in Izzo-Forni-Öfen aus Neapel gebacken, sodass sie schon nach 60 Sekunden fertig sind. Diese könnt Ihr Euch auch in den dazugehörigen Beachclub direkt am Nikolaifleet bestellen. Hamburg Lokal Hamburg bekommt neues Naturschutzgebiet! "Einzigartiger kleiner Urwald" Das Restaurant hat täglich von 11.30 bis 24 Uhr geöffnet.

Hamburger Sommerdom auf dem Heiligengeistfeld

Nach diesem Wochenende schließt der Hamburger Sommerdom wieder seine Tore. © Markus Scholz/dpa Ihr habt es in diesem Jahr noch nicht zum Sommerdom geschafft? Dann habt Ihr jetzt die letzte Gelegenheit: Denn nur noch bis Montag (21. August) stehen die Fressbuden und Fahrgeschäfte noch auf dem Heiligengeistfeld. Das letzte Feuerwerk könnt Ihr am Freitag, um 22.30 Uhr sehen. Danach ist erst mal wieder Pause - bis dann der Winterdom am 10. November startet.

Influencerin Charlotte Weise Signierstunde

Am Samstag stellt die Hamburger Influencerin Charlotte Weise (30) ihr Kochbuch "Einfach perfekt unperfekt" in einer Signierstunde in der Innenstadt vor. Von 11 bis 12 Uhr könnt Ihr sie im "Werte Freunde"-Shop (Großer Burstah 42) treffen und Euer persönliches Exemplar signieren lassen. "Ich schreibe Euch etwas NETTES rein", versprach Charlotte in einer Ankündigung auf ihrem Instagram-Account.

Rooftop-Flohmarkt an der Osterstraße