Große Enttäuschung über geplatzte Eröffnung: "Bereit, wenn Ihr es seid"

Eine klare Botschaft des "Port des Lumères": "Bereit, wenn Ihr es seid." © Port des Lumières

Eigentlich sollte in dem XXL-Einkaufszentrum schon in zwei Wochen die große Eröffnungsfeier mit Stargast Rita Ora (33) stattfinden: Doch am Donnerstag teilte der Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield (URW) dann mit, dass es auf der Baustelle noch immer große Probleme gebe. Viele Mieter konnten nicht mit dem geplanten Ausbau ihrer Räumlichkeiten beginnen. Nun soll erst Ende August eröffnet werden.

Der verschobene Start betrifft auch das Kunstzentrum "Port des Lumières", das ebenfalls am 25. April eröffnen wollte. In einer Mitteilung hieß es nun: "Wir wären so weit." Die Eröffnung könne jedoch unter diesen Umständen nicht stattfinden. Die Betreiber wurden von der Absage ebenfalls erst am Donnerstag überrascht.

"Wir haben heute Morgen von der Absage der Eröffnung des Hamburg-Überseequartiers erfahren und sind unglaublich enttäuscht", erklärt Jan-Peter Becker, Direktor von "Port des Lumières" Hamburg.

"Wir haben viel Zeit, Energie und Geld investiert, um am 25. April zu eröffnen, und werden mit allen Vorbereitungen wie geplant fortfahren – wir wären also Ende April so weit. Es tut uns entsetzlich leid, nun unsere Premierengäste und all diejenigen, die bereits Tickets erworben haben, vertrösten zu müssen."