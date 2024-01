Tschüss Weihnachtsbäume: So entsorgt Ihr Eure Tanne richtig

Hamburg - "Knut-Tag" bei der Hamburger Stadtreinigung : Ab dem heutigen Montag heißt es "adé Weihnachtsbäume". Was Ihr bei der Christbaum-Entsorgung unbedingt beachten müsst und wie Ihr den Jungs in Orange die Arbeit erleichtert, haben wir herausgefunden.

Doch was passiert mit den Bäumen, die dem Standard nicht entsprechen? "Na ja, wenn da jetzt ein kleiner Fetzen Lametta dranhängt, dann nehmen wir den natürlich mit, aber es geht hauptsächlich darum, dass da nicht mehr der komplette Schmuck dran ist. Wir geben die Bäume in die biologische Verwertung und da kann man Kunststoff natürlich nicht gebrauchen", so Möller.

Wichtig seien dabei besonders folgende Dinge: Neben dem Fakt, dass der Baum unbedingt abgeschmückt sein muss, sollten auch die Holzkreuze, die an manchen Tannen als Ständer dienen, entfernt werden. Außerdem wird gebeten, Nordmänner, Fichten und Blautannen so am Straßenrand zu platzieren, dass die Männer der Müllabfuhr gut herankommen, aber Fußgänger und Fahrradfahrer nicht behindert werden.

"Wir sammeln ab heute alle Weihnachtsbäume, die termingerecht an der Straße stehen. Wir kommen in dieser und nächster Woche jeweils einmal in jeden Stadtteil", erklärte Andree Möller von der Pressestelle der Stadtreinigung Hamburg im Gespräch mit TAG24 .

Guntur Vesuvius (l.) steckt einen Weihnachtsbaum in die Presse. © Alice Nägle/TAG24

Die zweiwöchige "Weihnachtsbaum-Einsammel-Tournee" startete am heutigen Montag in Eppendorf.

Philipp Kark und Kollege Guntur Vesuvius haben um 10 Uhr begonnen, die Tannen einzuladen. TAG24 wollte wissen, wie sich dieser Job vom alltäglichen Geschäft unterscheidet.

"Sonst machen wir Sperrmüll. Ob ich jetzt Schränke aus dem obersten Stockwerk tragen muss oder Schränke vom Gehweg wegräume - Holz ist Holz, oder nicht? Dann kann ich auch Tannenbäume nehmen", lachte Kark auf Nachfrage. Und trotzdem habe seine Arbeit einfach etwas Besonderes, wie er findet. "Wir können die Stadt sauber halten. Wir helfen den Kunden, indem sie nicht selbst zu den Recyclinghöfen fahren müssen, wenn wir die Bäume abholen."

Damit die Jungs in Orange ihre Runde zeitlich aber gut schaffen, sollte wenig dazwischenkommen. Gerade am heutigen Montag wurde bereits von Beginn an davon ausgegangen, dass die erste Sammeltour nicht wie gewohnt stattfinden kann: "Heute haben wir speziell das Problem mit den Demonstrierenden Landwirten. Wer also heute seinen Baum durch uns nicht losbekommt, der möge bitte Verständnis haben, wir kommen ja nächste Woche wieder", so der höfliche Appell von Möller an alle Hamburger.

Auch Kark äußert eine Bitte an die Bewohner der Hansestadt und zeigt auf, was im Alltag eines Müllentsorgers schnell mal "nerven" kann: unaufmerksame Hundebesitzer. "Wenn die nicht so vorsichtig sind, das nicht realisieren und ihrem Hund sagen: Na ja, pinkle oder mach hier doch einfach mal drauf. Das ist unangenehm, weil wir dann diejenigen sind, die es wegräumen müssen".