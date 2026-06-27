27.06.2026 14:51 Hitzeblog für den Norden: Erst extreme Wärme - dann heftige Gewitter, Starkregen und Hagel

TAG24 informiert in einem Blog über die aktuellen Hitze-Entwicklungen im Norden. Auf der A7 wurde eine Fahrspur wegen eines Hitzeschadens gesperrt.

Von Bastian Küsel-Kanbach, Jana Steger, Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Die Temperaturen in Deutschland sollen am Wochenende extrem in die Höhe klettern. Auch Norddeutschland schwitzt. In unserem Blog halten wir Euch über aktuelle Entwicklungen zur Hitze im Norden auf dem Laufenden.

Am Wochenende werden im Norden Temperaturen von weit über 30 Grad erwartet. (Symbolfoto) © Markus Scholz/dpa Wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, wird der Höhepunkt in Hamburg und Umgebung am Samstag erreicht. Es wird mit Temperaturen zwischen 33 und 38 Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie zwischen 36 und 39 Grad in Mecklenburg-Vorpommern gerechnet. Doch mit den steigenden Temperaturen nimmt auch die Wahrscheinlichkeit für Unwetter zu. So kann es auch am Sonntag zu Schauern und Gewittern kommen, die Temperaturen sind jedoch ähnlich wie am Vortag. Hamburg Wetter Jetzt wird's heiß: Amtliche Warnung vor Hitze in Hamburg Welche Auswirkungen das Extrem-Wetter auf Veranstaltungen und Alltag im Norden hat, erfahrt Ihr in unserem TAG24-Blog.

27. Juni, 14.42 Uhr: Ostseestrände voll, Rettungsschwimmer gibt Tipps

Die hohen Temperaturen ziehen am Samstag viele Badegäste an die Ostsee. Der Strand sei "brechend voll", sagte gegen Mittag etwa Lukas Reuter von der DLRG-Ortsgruppe Haffkrug-Scharbeutz zu dpa. Statt Badenotfällen berichtete Reuter bislang eher von medizinischen Notfällen in Form von Kreislaufproblemen wegen der Hitze. Der Rettungsschwimmer empfahl deshalb, langsam ins Wasser zu gehen und sich dabei schrittweise abzukühlen, um den Kreislauf nicht zu überfordern. Viel trinken sei ebenfalls wichtig. Außerdem appellierte er angesichts voller Strände an Eltern, dass sie auf ihre Kinder achten "und das Handy mal weglegen vielleicht". Ein paar Kinder habe man schon suchen müssen, aber auch wiedergefunden.

Zahlreiche Badegäste befinden sich am Samstag am Ostsee-Strand des Seebades auf der Insel Rügen. © Stefan Sauer/dpa

27. Juni, 10.47 Uhr: Erst Hitze - dann Gewitter, Starkregen und Hagel

Neben der Hitzewelle kommt auch ein Unwetter auf die Hansestadt zu. Der DWD warnt vor schwerem Gewitter im Zeitraum von: Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr. Diese starken Gewitter sollen ab Samstagabend über den Nordwesten von Deutschland ziehen. Dabei müssen die Norddeutschen mit Sturmböen bis zu 100 km/h rechnen. Vereinzelt kann es sogar auch Orkanböen bis 120 km/h geben. Doch damit nicht genug: In Hamburg wird mit heftigem Starkregen um die 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit gerechnet. Punktuell können in wenigen Stunden auch um die 50 Liter pro Quadratmeter herunterkommen. Zusätzlich wird Hagel mit Korngrößen um die 4 Zentimeter vorhergesagt.

Neben der extremen Hitze müssen sich die Norddeutschen auch auf schwere Gewitter einstellen. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

27. Juni, 10.09 Uhr: Amtliche Hitzewarnung gilt bis Sonntag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Hamburg eine amtliche Warnung für extreme Hitze herausgegeben. Die Warnung gilt für den Zeitraum von Samstag, 11 Uhr bis Sonntag, 19 Uhr. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag soll es zu einer extremen Wärmebelastung in der Hansestadt kommen. Gerade im dichtbebauten Stadtgebiet ist in der Nacht mit einer zusätzlichen Belastung durch geringere Abkühlung zu rechnen.

Am Wochenende sollten sich die Hamburger am besten in kühlen Räumen oder im Schatten aufhalten. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

27. Juni, 8.47 Uhr: DWD warnt vor extremer Wärme und Gewitter

Auch am Samstag ist mit keiner Abkühlung im Norden zu rechnen: Bis zu 38 Grad warm soll es im Raum Hamburg werden. Neben den hohen Temperaturen macht der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch auf eine erhöhte Gewittergefahr aufmerksam. Ab Samstagnachmittag bestehe eine Unwettergefahr: Unter anderem durch heftigen Starkregen in kurzer Zeit (um die 30 Liter pro Quadratmeter). Außerdem soll es schwere Sturmböen, um die 100 km/h geben und es könne zu Hagelschauern kommen.

26. Juni, 21.37 Uhr: Fest von Hamburger Tierschutzverein findet trotz Hitze statt

Zahlreiche Absagen hat es aufgrund der Hitzewelle in den letzten Tagen bereits gegeben. Doch beim Hamburger Tierschutzverein sieht das Ganze anders aus. "Unser Tierschutzfest am 28. Juni 2026 wird trotz der höheren Temperaturen stattfinden", teilten die Veranstalter auf Instagram mit. Was Teilnehmer erwartet? Eiscreme, Schatten, Erfrischungsgetränke und Hunde-Wasser-Parcours. Dennoch empfiehlt der Verein Hundebesitzern vorab zu prüfen, ob die Vierbeiner Zuhause oder bei Freunden kühler untergebracht wären.

26. Juni, 21.21 Uhr: Niedersachsens Gesundheitsminister spricht Warnung aus

Auch Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (60, SPD) warnt vor den Gefahren des warmen Wetters. Er bitte alle Menschen, auf sich zu achten und zusätzliche Risiken wie Alkoholkonsum oder Sporteinheiten in der Mittagssonne zu vermeiden. Zudem rief der Minister dazu auf, auch auf Obdachlose und andere Mitmenschen bei den Extrem-Temperaturen zu achten.

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (60, SPD) warnt vor der Hitze. (Archivfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

26. Juni, 19.25 Uhr: Fahrspur auf A7 wegen Hitzeschaden bis Montag gesperrt

Wegen der Hitzewelle hat die Autobahn GmbH Nord ihre Kontrollen auf den Autobahnen in Norddeutschland bereits verstärkt. Dass diese Maßnahme sinnvoll ist, zeigt sich nun auf der A7: Wegen eines Hitzeschadens in der Fahrbahn wurde ein Fahrstreifen im Süden Hamburgs gesperrt. Der Hauptfahrstreifen in Richtung Norden kann in Höhe der Anschlussstelle Hamburg-Marmstorf auf 2,5 Kilometern daher nicht befahren werden. Auf der betroffenen Fahrbahn habe sich stellenweise die Asphaltdeckschicht abgelöst. Die Sperrung werde voraussichtlich noch bis Montagnachmittag um 15.30 Uhr andauern. Die Ausfahrt Marmstorf sei ebenfalls gesperrt worden, die Auffahrt sei verkürzt, stehe aber weiter zur Verfügung.

Hitzebedingte Straßenschäden auf der A7 Höhe Marmstorf in Fahrtrichtung Norden sind deutlich sichtbar. © Handout / Berlin/Autobahn GmbH/dpa

26. Juni, 17.35 Uhr: Tag der Wissenschaft in Bremen abgesagt

Eigentlich sollte am Wochenende Forschung in der Bremer City erlebbar werden. Doch die Sommerhitze macht dem Event nun einen Strich durch die Rechnung. Der Tag der Wissenschaft in Bremen wurde abgesagt. "Trotz der umfangreichen Vorbereitungen tragen wir Verantwortung für die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher sowie der Ausstellenden. Deshalb haben wir uns entschieden, den Tag der Wissenschaft abzusagen", so Wissenschaftssenatorin Henrike Müller (Grüne) in einer Mitteilung.

26. Juni, 16.50 Uhr: Regionalbahn-Stopps entfallen wegen Hitze am Wochenende

Auch im Nahverkehr zeigt die bevorstehende Hitze Auswirkungen: In Schwerin entfallen am Wochenende auf den Regionalbahnlinien RE1 und RE8 die Stopps Schwerin Süd und Holthusen. Die betroffenen Linien verkehren zwischen Hamburg und Rostock (RE1) beziehungsweise Wismar, Berlin und Elsterwerda (RE8). Grund für den Ausfall sind die Bahnhöfe an den betroffenen Haltestellen, die Fahrgästen keinen ausreichenden Schutz vor der Hitze bieten. Die Einschränkung gilt ab Samstag 0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr.

Im Nahverkehr entfallen am Wochenende Stopps wegen der Hitze. (Archivfoto) © Jens Büttner/dpa

26. Juni, 14.33 Uhr: Veranstalter von Paul-Kalkbrenner-Konzert plant besonderes Schutzkonzept

Am Samstag steht in Hamburg auf dem Heiligengeistfeld ein Konzert von Technostar Paul Kalkbrenner (49) an. Erwartet werden knapp 20.000 Fans. Wegen der Extrem-Temperaturen hat sich der Veranstalter ein spezielles Konzept überlegt. Konzertbesucher dürfen Trinkbehälter wie etwa PET-Flaschen mitbringen – Glasflaschen sind aber verboten. Die Behälter können dann immer wieder kostenlos auf dem Gelände aufgefüllt werden. Zudem sollen auf dem Areal technische Kühlungsmaßnahmen wie mobile Systeme zur Luft- und Flächenkühlung eingerichtet werden. Auch die Einlasszeit wurde nach hinten verschoben. Der Einlass beginnt laut Veranstalter jetzt spätestens um 19 Uhr – ursprünglich sollte es schon um 16 Uhr losgehen. Der Sanitätsdienst vor Ort soll ebenfalls aufgestockt werden.

Paul Kalkbrenner tritt am Samstag in Hamburg auf. (Archivfoto) © Michael Bahlo/dpa

26. Juni, 14.08 Uhr: Renntag der Pferde auf kommenden Mittwoch verlegt

Auch auf den Pferdesport hat die derzeitige Hitze Auswirkungen. Der Verband Deutscher Galopp und der Hamburger Renn-Club haben den für Sonntag geplanten Renntag in Hamburg auf den kommenden Mittwoch verlegt. "Grundlage dieser Entscheidung war eine umfassende Bewertung der Gesamtlage. Dabei wurden nicht allein die prognostizierten hohen Temperaturen berücksichtigt, sondern auch die organisatorischen und logistischen Herausforderungen für Aktive, Pferde, Funktionsträger und Rennclub", hieß es in einer Stellungnahme. Die Veranstalter bedauerten die Unannehmlichkeiten, zeigten sich jedoch davon überzeugt, dass die Entscheidung "im Interesse aller Beteiligten" sei.

Der für Sonntag geplante Renntag auf der Horner Rennbahn in Hamburg wurde aufgrund der Hitze auf kommenden Mittwoch verschoben. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

26. Juni, 13.32 Uhr: Hitze hat Auswirkungen auf die Kieler Woche

Von der aktuellen Hitzewelle bleibt auch die Kieler Woche nicht verschont. Die Veranstalter haben nun das Programm aufgrund der Temperaturen angepasst, unter anderem gibt es bei den Workshops mit Kindern nun eine längere Mittagspause, zudem finden sie in Zelten statt. Die Stadt appellierte zudem an Besucher der Segelregatta und des Volksfestes, auf sich und andere zu achten. Abkühlung gibt es beispielsweise durch öffentliche Trinkwasserspender auf der Krusenkoppel und in Schilksee. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Wasserbehälter aufzufüllen. Laut der Polizei gab es bisher keine zusätzlichen Einsätze aufgrund der Temperaturen. Eine Sprecherin sprach von einem "moderaten" Verlauf.

Auch die Kieler Woche bleibt von der aktuellen Hitzewelle nicht verschont. © Daniel Bockwoldt/dpa

26. Juni, 11.44 Uhr: Autobahn GmbH intensiviert Streckenkontrollen

Wie die Autobahn GmbH Nord am Freitag mitteilte, werden die Streckenkontrollen aufgrund der Hitze intensiviert. Straßen und Brücken seien aufgrund der hohen Temperaturen besonderen Belastungen ausgesetzt. Um Schäden frühzeitig zu erkennen und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, sollen die Autobahnen im Zuständigkeitsbereich zweimal täglich überprüft werden - auch am Wochenende. So sollen mögliche Verdrückungen, Aufwölbungen oder Ausbrüche der Fahrbahn, Rissbildungen und sonstige Veränderungen der Fahrbahndecke frühzeitig entdeckt und schnell behoben werden können.

Auch die Autobahnen leiden unter der aktuellen Hitze. Die Autobahn GmbH Nord intensiviert daher die Streckenkontrollen. (Symbolfoto) © Autobahn GmbH Nord

26. Juni, 10.12 Uhr: DWD warnt vor "extremer Wärmebelastung"

Der DWD hat am Freitag eine amtliche Warnung vor extremer Hitze für Hamburg herausgegeben. Die Warnung gilt für den Zeitraum von Freitag, 11 Uhr bis Samstag, 19 Uhr. Am Freitag wird demnach eine starke Wärmebelastung erwartet, am Samstag gar eine extreme Wärmebelastung. Vor allem im dicht bebauten Stadtgebiet ist aufgrund einer geringen nächtlichen Abkühlung mit einer zusätzlichen Belastung zu rechnen.