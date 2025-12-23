Chaos-Fahrt in Gießen: Täter wird versuchter Mord vorgeworfen

Gießen - Nach dem Vorfall mit mehreren teilweise schwer verletzten Personen an einer Bushaltestelle in Gießen am Montagnachmittag soll der 32 Jahre alte Täter noch am Dienstag unter anderem wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes einem Haftrichter vorgeführt werden.

Polizisten am abgesperrten Ort des Geschehens: Der 32-Jährige hatte die Unfälle wohl absichtlich herbeigeführt. © Sascha Ditscher/dpa

Laut Staatsanwaltschaft und dem Hessischen LKA werde dem 32-Jährigen zudem gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Das Ziel sei, den Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.

Zudem gab das LKA weitere Details zum Tathergang bekannt. Demnach soll der nicht vorbestraften aserbaidschanische Staatsangehörige in Höhe der Bleichstraße in der Gießener Innenstadt zunächst mit seinem dunklen Audi A6 auf die Gegenspur gewechselt und dort in ein geparktes Auto gekracht sein.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Wagen in Richtung der angrenzenden Bushaltestelle geschleudert, wo er eine 64-Jährige erfasste und sie schwer verletzte.

Im Anschluss soll der 32-Jährige seine Fahrt teils unter Benutzung des Gehwegs unbeirrt fortgesetzt und dabei zwei weitere Menschen leicht verletzt haben. Dann fuhr er in Richtung Johannesstraße, wo er mit einem weiteren geparkten Auto kollidierte.

Ein 29 Jahre alter Mann aus Gießen habe den Fahrer schließlich festgehalten, bis die Polizei eintraf und den 32-Jährigen festnehmen konnte.