Getöteter Mann (†36) in Lampertheim: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Lampertheim/Darmstadt - Nachdem am 27. Oktober in einer Wohnung im südhessischen Lampertheim ein 36 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden war, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen festnehmen können.

Die Leiche war am Vormittag des 27. Oktobers in diesem Haus in Lampertheim aufgefunden worden.

Wie die zuständige Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen am Montag mitteilten, handelt es sich dabei um einen 43-jährigen Mann aus Baden-Württemberg.

Demnach war der Tatverdächtige bereits kurz nach dem Fund der Leiche in den Fokus der Ermittler geraten. Der Mann und der 36-Jährige sollen sich bereits seit Jahren gekannt haben.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen soll sich der Tatverdacht erhärtet haben, sodass der 43-Jährige schließlich am vergangenen Freitag (31. Oktober) an seinem Arbeitsplatz festgenommen wurde.

Bereits am Samstag sei er dann dem Haftrichter vorgeführt worden, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft anordnete.

Ein Tatmotiv sei bislang nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Festgenommene, der sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt befindet, habe bislang keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht.