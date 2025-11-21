Heute vor 61 Jahren: Freigabe der einst längsten Hängebrücke

Geschichtsträchtige Ereignisse aus aller Welt gibt es hier: Heute vor ... Jahren .

Heute vor 61 Jahren, am 21. November 1964, wurde die Verrazzano-Narrows-Brücke in New York für den Verkehr freigegeben. Die Brücke war zu diesem Zeitpunkt längste Hängebrücke der Welt.

Verrazzano-Narrows Bridge war von 1964 bis 1981 die längste Hängebrücke der Welt. © unsplash/Jason Krieger

Am 21. November 1964 wurde die Verrazzano-Narrows Bridge bzw. Verrazzano-Narrows-Brücke nach fünf Jahren Bauzeit für den Verkehr freigegeben. Der Bau der Verrazzano-Narrows-Brücke kostete 320 Millionen US-Dollar.

Die zweistöckige Hängebrücke verbindet die New Yorker Stadtbezirke Staten Island und Brooklyn. Sie überführt den Hudson River und überspannt die Meerenge The Narrows.

Mit einer mittleren Spannweite von 1298 Metern und einer Gesamtlänge von 4175 Metern war die Verrazzano-Narrows-Brücke ab ihrer Fertigstellung 1964 die längste Hängebrücke der Welt. Erst 1981 wurde sie von der Humber-Brücke in England abgelöst.

Benannt wurde die Brücke nach dem italienischen Seefahrer Giovanni da Verrazzano (*1485, †1528), welcher als erster Europäer die New York Bay und den Hudson River erreichte.