Heute vor 81 Jahren: Der erste Einsatz einer Atomwaffe und seine katastrophalen Folgen
Heute vor 81 Jahren, am 6. August 1945, erfolgte eine Explosion, die die Weltgeschichte veränderte: über Hiroshima wurde erstmals eine Atombombe im Krieg eingesetzt. Tausende Menschen starben innerhalb kürzester Zeit, die Folgen reichen bis heute.
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Am Morgen des 6. August 1945 startete der amerikanische B-29-Bomber "Enola Gay" - benannt nach der Mutter des Piloten - mit dem Auftrag, die Atombombe "Little Boy" über Hiroshima abzuwerfen.
Die Bombe detonierte in etwa 600 Metern Höhe über der Stadt und setzte eine enorme Druckwelle sowie extreme Hitze frei. Große Teile Hiroshimas wurden innerhalb weniger Sekunden zerstört.
Die Stadt war zu diesem Zeitpunkt ein wichtiger Militär- und Industriestandort Japans und wurde aufgrund ihrer strategischen Bedeutung als Ziel ausgewählt.
Die unmittelbaren Folgen der Explosion waren verheerend. Zahlreiche Menschen starben durch die Druckwelle, die Hitze, Brände und die Zerstörung von Gebäuden. Viele weitere erlagen später ihren Verletzungen oder den Folgen radioaktiver Strahlung.
Nach Schätzungen der Stadt Hiroshima starben bis Ende 1945 etwa 140.000 Menschen infolge des Angriffs. Die Überlebenden des Atombombenabwurfs werden in Japan als "Hibakusha" bezeichnet.
Drei Tage später folgte der zweite Atombombenabwurf
Der Angriff auf Hiroshima war der erste militärische Einsatz einer Kernwaffe in der Geschichte, blieb aber nicht der einzige. Drei Tage später, am 9. August 1945, warf die US-Armee eine zweite Atombombe auf die japanische Stadt Nagasaki ab. Nicht zuletzt aus Angst vor einem dritten Bombenabwurf über Tokio kündigte Japan wenige Tage darauf seine Kapitulation an.
Die formelle Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde erfolgte am 2. September 1945 und markierte das Ende des Zweiten Weltkriegs in Asien.
Schon gewusst? Nur rund 160 Meter vom Hypozentrum entfernt blieb das ehemalige Industrie- und Handelsförderungsgebäude als Ruine stehen. Heute ist der sogenannte Genbaku Dome (auch Atombombenkuppel genannt) UNESCO-Weltkulturerbe und eines der bekanntesten Wahrzeichen Hiroshimas.
Kurioses Detail: Im Hiroshima Peace Memorial Museum sind mehrere Uhren ausgestellt, die beim Atombombenabwurf beschädigt wurden und um 8.15 Uhr, dem Zeitpunkt der Detonation am 6. August 1945, stehen blieben. Sie gehören heute zu den bekanntesten Erinnerungsstücken des Museums.
Titelfoto: Fotomontage: Maarten Heerlien aus Voorschoten/Niederlande/CC BY-SA 2.0/Wikimedia Commons, George R. Caron/Gemeinfreiheit/Wikimedia Commons