Heute vor 81 Jahren: Der erste Einsatz einer Atomwaffe und seine katastrophalen Folgen

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Heute vor 81 Jahren, am 6. August 1945, erfolgte eine Explosion, die die Weltgeschichte veränderte: über Hiroshima wurde erstmals eine Atombombe im Krieg eingesetzt. Tausende Menschen starben innerhalb kürzester Zeit, die Folgen reichen bis heute.

Das zerstörte Hiroshima nach dem Atombombenabwurf am 6. August 1945. © Fotomontage: Maarten Heerlien aus Voorschoten/Niederlande/CC BY-SA 2.0/Wikimedia Commons, George R. Caron/Gemeinfreiheit/Wikimedia Commons

Am Morgen des 6. August 1945 startete der amerikanische B-29-Bomber "Enola Gay" - benannt nach der Mutter des Piloten - mit dem Auftrag, die Atombombe "Little Boy" über Hiroshima abzuwerfen.

Die Bombe detonierte in etwa 600 Metern Höhe über der Stadt und setzte eine enorme Druckwelle sowie extreme Hitze frei. Große Teile Hiroshimas wurden innerhalb weniger Sekunden zerstört.

Die Stadt war zu diesem Zeitpunkt ein wichtiger Militär- und Industriestandort Japans und wurde aufgrund ihrer strategischen Bedeutung als Ziel ausgewählt.

Die unmittelbaren Folgen der Explosion waren verheerend. Zahlreiche Menschen starben durch die Druckwelle, die Hitze, Brände und die Zerstörung von Gebäuden. Viele weitere erlagen später ihren Verletzungen oder den Folgen radioaktiver Strahlung.

Nach Schätzungen der Stadt Hiroshima starben bis Ende 1945 etwa 140.000 Menschen infolge des Angriffs. Die Überlebenden des Atombombenabwurfs werden in Japan als "Hibakusha" bezeichnet.