Heute vor 47 Jahren: Papst Johannes Paul II. schreibt mit Inthronisierung Geschichte

Heute vor 47 Jahren, am 22. Oktober 1978, fand die feierliche Amtseinführung des Papstes Johannes Paul II. statt - eine Inthronisierung historischer, als manch einer vermuten mag.

Als erster osteuropäischer Papst schrieb Johannes Paul II. heute vor 47 Jahren Geschichte. © Unsplash/Ajayjoseph Fdo

Mit Johannes Paul II., eigentlich Karol Józef Wojtyła, wurde zum ersten Mal seit 455 Jahren ein nicht-italienischer Geistlicher das neue Oberhaupt der katholischen Kirche.

Der 264. Bischof von Rom stammt nämlich aus Polen.

Gewählt wurde der damals 58-Jährige bereits am 16. Oktober 1978. Er war der jüngste Papst des 20. Jahrhunderts.

Vielleicht war es auch sein Alter, was ihm zu Bezeichnungen wie "Papst der Menschen" sowie "Medienpapst" verhalf. Im Vergleich zu seinen Vorgängern suchte er vermehrt den direkten Kontakt zur Öffentlichkeit.

Mit seinem Wissen, Charisma und nicht zuletzt Humor überzeugte er Massen sowie Menschen im persönlichen Gespräch. Seine Ansichten waren dennoch konservativ.

Speziell für osteuropäische Christen war er ein Symbol der Hoffnung - gerade während des Kalten Krieges.