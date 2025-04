Fahndung nach Alexander Meisner wegen Westerwald-Mord: Polizei verhängt Flugverbotszone

Westerwald/Weitefeld - Der dreifache Mord in der Westerwald-Gemeinde Weitefeld liegt schon mehr als zehn Tage zurück, doch von dem mutmaßlichen Mörder Alexander Meisner (61) fehlt weiter jede Spur. Am Donnerstag startete die Polizei erneut eine groß angelegte Such-Aktion rund um den Tatort, eine Flugverbotszone wurde eingerichtet.

Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Westerwald-Mörder Alexander Meisner (61) dauert an. Achtung: Der Gesuchte könnte bewaffnet sein! © Kriminaldirektion Koblenz

Das Flugverbot bezieht sich insbesondere auf privat genutzte Drohnen. Es umfasst neben Weitefeld zahlreiche weitere Orte im rheinland-pfälzischen Westerwald. Die Polizei veröffentlichte eine Grafik hierzu.

Seit dem Donnerstagmorgen findet eine Such-Aktion in der Region statt. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften würden in und rund um Weitefeld "umliegende Waldgebiete und weitere Flächen abgesucht", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz.

Der Großeinsatz verfolge das Ziel, "bislang vorliegenden Erkenntnissen systematisch nachzugehen", um den flüchtigen 61-Jährigen zu fassen.

Dabei stehe die Aktion ausdrücklich nicht im Zusammenhang mit den rund 90 Hinweisen, die nach der Vorstellung des Falls in der am Mittwochabend ausgestrahlten ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" bei der Polizei eingegangen seien.

Offenbar vermuten die Fahnder, dass sich Meisner in dem Waldgebiet versteckt halten könnte. Nach einem Bericht der BILD-Zeitung, prahlte der 61-Jährige vor dem Mord gegenüber einer Nachbarin damit, dass er wochenlang im Wald überleben könne, ohne entdeckt zu werden.