Dreifach-Mord im Westerwald: Ermittler haben bislang diese Erkenntnisse

Am Donnerstag fand in und um Weitefeld eine erneute groß angelegte Suchaktion der Polizei statt. © Thomas Frey/dpa

Vorangegangen war eine erneute groß angelegte Suchaktion in und um den Tatort, die Gemeinde Weitefeld. Dafür hatte die Polizei sogar ein Flugverbot für die Region verhängt.

Der flüchtige 61-Jährige wurde dabei nicht gefasst, doch es seien "Feststellungen" getroffen worden, die nun analysiert würden. "Die Ermittlungsbehörden lassen auch in den nächsten Tagen nichts unversucht, um das Ziel - die Ergreifung des Tatverdächtigen - zu erreichen", betonte ein Sprecher.

Insgesamt seien schon mehr als 1000 Hinweise zu den Westerwald-Morden und dem Verdächtigen bei den Behörden eingegangen. Darunter auch 90 Hinweise infolge der Thematisierung des Falls bei der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" am Mittwochabend.

Zu Alexander Meisner hieß es konkret: "Die in der Öffentlichkeit kolportierten Gerüchte zu einer möglichen früheren Ausbildung des Beschuldigten zum Einzelkämpfer in Kasachstan können nicht bestätigt werden." Sicher sei lediglich, dass der 61-Jährige in den 1990er-Jahren "zwei Jahre als Kraftfahrer in der Armee" gedient habe.

"Hinweise auf eine Flucht ins Ausland liegen derzeit nicht vor", kommentierte der Sprecher entsprechende Gerüchte, die kürzlich aufgekommen waren. Gänzlich ausschließen könnten die Ermittler aber eine Flucht des Gesuchten über die deutschen Grenzen hinweg nicht.