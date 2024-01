Dreifacher Mord: Sportschütze nach Nachbarschaftsstreit angeklagt

Polizisten stehen im Juli 2023 vor einem Haus in Langweid, in dem drei Menschen erschossen wurden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Verteidiger des Beschuldigten, Walter Rubach, sagte am Dienstag, dass die Anklageschrift am Montag eingegangen sei. Seinem Mandanten werde zudem auch zweifacher Mordversuch vorgeworfen.



Vonseiten der Staatsanwaltschaft und des Landgerichtes Augsburg gab es noch keine Bestätigung für die Anklageerhebung.

Ende Juli 2023 soll der damals 64 Jahre alte Sportschütze in Langweid am Lech (Landkreis Augsburg) drei Nachbarn nach einem Streit erschossen haben, zwei weitere Menschen soll er verletzt haben. Der Verdächtige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Sein Anwalt Rubach sagte, dass er sich inhaltlich zu den Vorwürfen noch nicht äußern wolle.

Nach früheren Angaben der Ermittler hatte der 64-jährige Deutsche in einem Mehrfamilienhaus im Flur zunächst eine 49-Jährige und ihren 52 Jahre alten Ehemann erschossen - die Eltern eines minderjährigen Jungen. Anschließend soll der Mann eine 72-Jährige durch deren Wohnungstür erschossen haben. Alle drei Opfer und der Verdächtige wohnten in dem Gebäude. Dort soll es kurz zuvor einen Nachbarschaftsstreit gegeben haben. Anschließend soll der Mann mit seinem Auto zu einem anderen Wohnhaus in Langweid gefahren sein und ebenfalls durch eine Tür gefeuert haben.

Eine 32 Jahre alte Frau und ein 44 Jahre alter Mann wurden schwer verletzt. Der 44-Jährige war mit einem der Todesopfer verwandt.