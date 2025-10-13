Hanna-Mordprozess: Psychologe hat Zweifel an Gefängnis-Geständnis

Traunstein/Laufen - Hat der Angeklagte im Mordprozess um den Tod von Studentin Hanna W. (†23) aus Aschau die Tat gegenüber einem Mithäftling gestanden?

Angeklagt ist erneut ein 23-jähriger Mann aus Aschau, der im ersten Prozess zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt worden war. © Felix Hörhager/dpa

Ein psychologischer Sachverständiger soll am Montagvormittag in dem Verfahren vor dem Landgericht Traunstein seine Einschätzung hierzu abgeben. Der 25-jährige Zeuge hatte den Angeklagten schwer belastet, seine Aussagen wurden aber später angezweifelt.

Der Zeuge und der Angeklagte hatten sich 2022 im Gefängnis kennengelernt. Bei einem Gespräch soll der Angeklagte seinem Mithäftling erzählt haben, wie er Hanna angegriffen, bewusstlos geschlagen und in einen Fluss geworfen haben soll.

Auch aufgrund dieser Aussage wurde der heute 23-Jährige im März 2024 wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von neun Jahren Haft verurteilt.

Nach erfolgreicher Revision wegen eines Verfahrensfehlers wurde der Prozess Ende September neu aufgerollt, aus Platzgründen im Amtsgericht Laufen. Zudem zweifelte ein Gutachter die Glaubwürdigkeit des Hauptbelastungszeugen an. Als Folge ist der Angeklagte wieder in Freiheit.

In einer erneuten Aussage vergangene Woche wiederholte der Mithäftling seine Vorwürfe. Der Psychologe Max Steller sagte direkt im Anschluss vor Gericht, dass diese Aussage seine Zweifel an der Glaubwürdigkeit verstärkt habe.