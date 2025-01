Mordfall Valeriia (†9): Mädchen wurde in Schlammloch erstickt

Gut eine Woche wurde die neunjährige Valeriia gesucht. © Polizei

Am 17. Januar 2025 beginnt nun der Mordprozess gegen den Ex-Freund der Mutter. Weil die sich von ihm getrennt hatte, soll er das Mädchen in sein Auto gelockt und in einen nahe gelegenen Wald gebracht haben.

Dort habe er mit Gewalt den Kopf des Mädchens in ein Schlammloch gepresst, bis es durch Einatmen von Schlamm erstickte, informierte das Landgericht Chemnitz zum Vorwurf der Anklage.

Das aus der Ukraine stammende Mädchen war mit seiner Mutter vor dem Krieg nach Deutschland geflüchtet. Der Angeklagte ist den Angaben nach moldawischer Staatsangehöriger. Weil ihn das Mädchen kannte, sei es unbekümmert in dessen Auto gestiegen und arg- und wehrlos gewesen.

Die Anklage geht deswegen von einem heimtückischen Angriff aus. Zudem habe der Mann aus niedrigen Beweggründen gehandelt. Er sei verärgert und krankhaft eifersüchtig gewesen, weil sich Valeriias Mutter wenige Tage zuvor von ihm getrennt hatte, heißt es.