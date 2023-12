Heiße Phase im Drach-Prozess: Reemtsma-Entführer soll für immer weggesperrt werden

Köln – Im Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach (63) in Köln hat die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer 15 Jahre Haft sowie Sicherungsverwahrung für den Angeklagten gefordert.

Die Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch überraschend die Plädoyers gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach (63) verlesen. © Federico Gambarini/dpa

Der 63-Jährige sei wegen schweren Raubs und versuchten Mordes zu verurteilen, erklärte die Vertreterin der Anklagebehörde am heutigen Mittwoch.

Die Staatsanwaltschaft sah es als "zweifelsfrei erwiesen" an, dass Drach in den Jahren 2018 und 2019 vor Ikea-Märkten in Köln und Frankfurt am Main sowie am Flughafen Köln/Bonn drei Werttransporter überfallen und dabei Beute in Höhe von knapp 142.000 Euro gemacht habe.

Bei zwei der Taten habe er auf Geldboten geschossen. Das sei als versuchter Mord zu werten, sagte die Staatsanwältin.

Neben der Freiheitsstrafe beantragte die Staatsanwaltschaft zudem die Verhängung von Sicherungsverwahrung für den Deutschen.

Nach verbüßter Haftstrafe käme Drach dann nicht wieder auf freien Fuß, sondern würde in den Maßregelvollzug überstellt. Dort würde er weiter hinter Gittern sitzen.