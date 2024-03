"Fahrradgate"-Skandal: Prozess gegen Leipziger Polizistin beginnt

In den Lagerhallen des Polizeiverwaltungsamtes in Leipzig sollen sich die meisten beschuldigten Polizisten ihre Räder gegen ein "Trinkgeld" abgeholt haben. © Alexander Bischoff

Es sei lange nicht genau hingesehen und lange nicht gehandelt worden, hatte der damalige Innenminister Roland Wöller (53, CDU) gesagt. Er sprach von "hoher krimineller Energie einer Einzelperson", deren Handeln durch Struktur, Organisation sowie Kommunikations- und Führungsdefizit begünstigt worden sei.

Unter anderem auch wegen des "Fahrradgate"-Skandals und weiteren Vorfällen bei der sächsischen Polizei entließ Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) schließlich vor knapp zwei Jahren den Innenminister.

Die Weitergabe der Fahrräder war dem internen Bericht zufolge auf dem Papier oder in der Datenbank als Schenkung an gemeinnützige Vereine vermerkt worden. In Wirklichkeit aber wurden sie an Interessenten verkauft.

Auch zahlreiche Beamte und Bedienstete machten gegen ein "Trinkgeld" ein Schnäppchen. Der Trick dabei: "Die Empfänger haben die Entgegennahme für einen eingetragenen Verein quittiert, sich in Wirklichkeit aber ein Fahrrad unter den Nagel gerissen", hatte der ehemalige Generalstaatsanwalt erläutert.

Das Landgericht hat für das Verfahren insgesamt zehn Termine bis 11. Juni angesetzt.