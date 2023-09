Jetzt spricht Kezhias (†19) Familie: So war die Beziehung zu ihrem Mörder wirklich

Klötze/Stendal - Seit fünf Monaten ist Kezhia H. (†19) nun schon tot, der Prozess gegen ihren vermeintlichen Mörder beginnt in den nächsten Tagen. Kezhias Onkel gab nun in einem Interview mit "Kripo Live" bekannt, wie die Beziehung zwischen ihr und ihrem Partner Tino B. (42) wirklich war.

Die damals 19-jährige Kezhia nahm noch stolz ein Selfie mit ihrer neuen Frisur auf, wenige Stunden später wird sie brutal ermordet. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Anfang März meldete Tino B. seine Partnerin Kezhia H. vermisst, nachdem er mit ihr eigentlich zu einem Fußballspiel nach Wolfsburg fahren wollte.

Wochenlang suchen Polizei, Freunde und Familie nach der Vermissten aus Klötze (Sachsen-Anhalt), bis sie schließlich am 20. April in einer Kiesgrube in Niedersachsen entdeckt wurde - tot! Ein brutaler Mörder hatte sie mit über 30 Messerstichen getötet.

Wie Kezhias Onkel Mario H. nun in der MDR-Sendung erklärt, sitzt der Schock in ihrer Familie unglaublich tief. "Bis heute hab ich das noch nicht verarbeitet und registriert, dass sie wirklich tot ist und nicht mehr wiederkommt", sagt ihr Angehöriger mit zittriger Stimme.

Was Kezhias brutalen Mord umso schlimmer macht: Der Hauptverdächtige Tino B. war ihr fester Freund, den sie über alles geliebt hatte. Wenige Stunden vor ihrem Mord nahm sie noch ein Selfie auf, auf dem sie stolz ihre neue Frisur zeigte, mit der sie ihren Freund überraschen wollte.

"Das Foto sagt alles. So glücklich, so zufrieden hat man sie schon lange nicht mehr gesehen", erklärt Mario H., "Sie hat ihn über alles geliebt, über alles vergöttert!"