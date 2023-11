Leiche im Freitaler Park: 17-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten

Freital - Am Morgen des 28. Januars 2023 entdeckte ein Spaziergänger mit einem Hund die Leiche eines jungen Mannes im Heilsberger Park in Freital , die schwere Verletzungen aufwies. Schnell stellte sich die Frage: Handelte es sich hierbei um einen Mord ?

Die Leiche wurde im Heilsberger Park an der Somsdorfer Straße gefunden. © Petra Hornig

Wenige Tage später stellte sich ein 16-Jähriger der Polizei und gestand, den 22-jährigen Pascal S. in Notwehr umgebracht zu haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am heutigen Freitag mitteilte, wurde nun Anklage am Amtsgericht Dippoldiswalde gegen den mittlerweile 17-Jährigen erhoben – unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung.

So soll der Beschuldigte Pascal am 27. Januar gegen 23.30 Uhr Stichverletzungen mit einem Messer im Bauchbereich zugefügt haben, woraufhin der Geschädigte am oder in unmittelbarer Nähe des Tatorts verstarb.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass davon auszugehen sei, dass der Beschuldigte aus Notwehr gehandelt habe. So soll er einen rechtswidrigen Angriff des 22-Jährigen abgewehrt haben.

Anschließend entfernte er sich vom Tatort, ohne die Polizei oder den Notarzt zu rufen. Und das, obwohl er wusste, dass sein Opfer medizinische Hilfe benötigte.

Der 17-Jährige befindet sich derzeit nicht in Untersuchungshaft. Vorbestraft ist er nicht.