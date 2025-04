Bis zu 90 Opfer: Ist Berliner Arzt einer der schlimmsten deutschen Serienkiller?

Berlin - Die Staatsanwaltschaft Berlin hat die Ermittlungen gegen Johannes M. (40) ausgeweitet und prüft weitere Todesfälle, die mit dem Palliativmediziner in Verbindung gebracht werden.

Der Angeklagte soll unter anderem am 24. Juli eine 72 Jahre alte Frau in einem Mehrfamilienhaus in Plänterwald getötet haben. © Berliner Feuerwehr

Eine Ermittlungsgruppe des Landeskriminalamts hat insgesamt 395 (!) Fälle untersucht, wie die Behörde mitteilte - in 95 soll sich ein Anfangsverdacht ergeben haben, der sich fünfmal nicht erhärtet habe.

Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen wegen Verdachts des 15-fachen Mordes aus Heimtücke und anderen niedrigen Beweggründen am Landgericht Berlin Anklage gegen den 40-Jährigen erhoben. In weiteren 75 Fällen dauern die Untersuchungen demnach noch an.

Damit könnte der Palliativarzt, der für einen Pflegedienst in der Hauptstadt tätig war, für insgesamt 90 Morde verantwortlich sein!

Mit der Anklage ist nicht nur eine Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und eine angestrebte Sicherungsverwahrung verbunden, sondern natürlich auch die Erteilung eines lebenslangen Berufsverbots.