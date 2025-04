Polizei vermutet: Hier soll sich der Westerwald-Killer aufhalten!

Die Polizei konzentriert die Suche nach dem flüchtigen Alexander Meisner (61) auf ein Gebiet zwischen den Orten Weitefeld und Elkenroth. © Bild-Montage: NEWS5/Polizeipräsidium Koblenz

So wurde bereits am Dienstag ein Haus in Elkenroth gestürmt, dem Nachbarort von Weitefeld, wo das Verbrechen geschahen war. Allerdings wurde Meisner, der auch in Elkenroth wohnt, dort nicht angetroffen.

Laut "Bild" werde nun aber die Suche im Waldgebiet rund um den Elkenrother Weiher, der zwischen Weitefeld und Elkenroth liegt, intensiv fortgesetzt.

Ein Indiz, dass sich Meisner dort aufhalten könnte, ist die Aussage einer Anwohnerin, die "Bild" zitiert. Demnach habe der Tatverdächtige angegeben, in seiner Heimat Kasachstan eine Ausbildung als Einzelkämpfer absolviert zu haben und behauptet zu wissen, wie man wochenlang alleine im Wald überleben könne. Das habe sie auch der Polizei gesagt.

Die 82 Jahre alte Mutter Meisners äußerte sich ebenfalls gegenüber der Zeitung. Sie geht auch davon aus, dass sich ihr Sohn noch irgendwo in der Nähe aufhalte.

Der 61-Jährige steht unter dem dringenden Tatverdacht, am vergangenen Sonntag ein Ehepaar im Alter von 47 und 44 Jahren sowie deren 16-jährigen Sohn getötet zu haben.