Vermisste Johanna G. (34) ist tot: Polizist verscharrte Leiche nahe Grundstück seiner Eltern

Graz - Im Vermissten-Fall von Johanna G. herrscht seit Dienstagabend traurige Gewissheit: Bei der gefundenen Leiche handelt es sich um die 34-Jährige. Der am Montag festgenommene Polizist (30) legte noch am Abend ein Teilgeständnis ab und räumte ein, die Österreicherin getötet zu haben.

Am Mittwochvormittag gab die österreichische Polizei eine Pressekonferenz zum Fall der getöteten Johanna (†34). © Matthias Röder/dpa

Wie Landespolizeidirektion und Staatsanwaltschaft Steiermark in einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag berichten, gestand der Mann nach der Vernehmung am Dienstagnachmittag, Johanna noch am Freitag getötet zu haben.

Zudem gab er an, ihren leblosen Körper nach der Tat in einem Waldstück nahe dem Grundstück seiner Eltern in der Südoststeiermark verscharrt zu haben. Ermittler fanden schließlich die Leiche und sicherten Spuren.

Die Todesursache ist bislang nicht vollständig geklärt. Auch der genaue Tatort ist noch nicht bekannt.

Dass das Opfer - möglicherweise von dem Beschuldigten - schwanger gewesen sein soll, konnten die Ermittler ebenfalls noch nicht bestätigen. Eine bereits veranlasste Obduktion soll Klarheit bringen.

Zum Tatmotiv hält sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt. Der Beschuldigte soll die Tötung jedoch als Unfall dargestellt haben.