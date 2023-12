Entführung, Knochenfund, Demo-Eskalation: Diese Fälle beschäftigten die Leipziger Polizei 2023 (Teil 1)

Leipzig - Wie jedes Jahr hatte die Leipziger Polizei auch 2023 wieder alle Hände voll zu tun. TAG24 gibt Euch im ersten Teil einen Überblick über die Fälle, die in der ersten Jahreshälfte für großes Aufsehen gesorgt haben.

Samt Spürhund suchte die Leipziger Polizei mehr als 24 Stunden nach dem Entführungsopfer. © Silvio Bürger

Das Jahr war noch keine zwei Wochen alt, da sorgte eine mysteriöse Entführung im Südosten der Stadt für einen Polizeieinsatz: Ein 29-jähriger Mann wurde am späten Abend des 10. Januar gewaltsam aus seiner Wohnung in der "Langen Lene" und vor dem Wohnblock schließlich in ein Auto gezerrt.

Mit quietschenden Reifen fuhr der Wagen davon, Zeugen haben zuvor sogar Schüsse wahrgenommen.

Die Einsatzkräfte leiteten sofort die Fahndung ein, Spürhunde kamen zum Einsatz, doch der Entführte aus Kamerun blieb zunächst verschwunden.

Am Morgen des 12. Januar konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Die Entführer hatten sich offenbar mit einer Geldforderung an die Familie des Opfers gewandt.

Im Bandenmilieu soll der 29-Jährige schließlich gefunden worden sein, ein damals 21 Jahre alter Syrer wurde als Tatverdächtiger festgenommen und kam in Untersuchungshaft.