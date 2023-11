Magdeburger Zollamt wird bei Durchsuchung von Shisha-Bars fündig!

125 Kräfte des Zolls und der Polizei waren im Einsatz. © Hauptzollamt Magdeburg

In Halberstadt, Quedlinburg, Thale und Wernigerode führte das Zollamt im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung Kontrollen mit dem Ziel, delikts- und behördenübergreifend Erkenntnisse über Clanaktivitäten zu erlangen.

Hierbei wurden verschiedene Drogen, mehrere illegale Glücksspielautomaten, ein zur Aufenthaltsermittlung ausgeschriebener Mann sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen illegaler Beschäftigung festgestellt.

Gegen zwei Personen türkischer Herkunft und deren deutschen Arbeitgeber wurden Verfahren wegen des Verdachts der Ausübung einer Beschäftigung ohne Arbeitserlaubnis eingeleitet.

Durch Drogenspürhunde konnten in einer Bar in Thale rund 500 Gramm Marihuana und in einer Bar in Halberstadt verkaufsfertig abgepacktes Kokain in geringen Mengen gefunden werden. Ebenfalls stellten die Beamten in zwei Bars insgesamt sieben nicht registrierte Glücksspielautomaten sicher.

Bei der Überprüfung eines Mannes in Wernigerode kam heraus, dass nach diesem wegen mehrfachen Betrugs gefahndet wird und er zur Zahlung von 1.300.000 Euro verpflichtet wurde.