Nacktyoga, Gurke, Katze im Paket: Bayerns skurrile Rettungseinsätze 2025

Eine verirrte Schildkröte, Nacktyoga vor der Haustür oder Gemüse statt Gold: 2025 waren Rettungskräfte bei kuriosen Einsätzen – manche ließen schmunzeln.

Von Sebastian Schlenker Nürnberg - Nicht immer geht es um Mord und Totschlag. Viele Einsätze in Bayern gehen für Rettungskräfte wie auch die Beteiligten glimpflich aus.

Weil eine automatische Tür irrtümlich aufging, konnte ein Saugroboter den Duft der Freiheit schnuppern. Zumindest kurzzeitig. (Symbolbild) © 123RF/duskbabe Welche kuriosen Vorfälle sich 2025 im Freistaat ereignet haben. Befreiung durchs Baucheinziehen Nur durchs Baucheinziehen und mithilfe der Feuerwehr konnte sich ein Mann in Nürnberg im Juni aus einem Fenster befreien. Er war mit dem Oberkörper in einem Badezimmerfenster steckengeblieben. Polizeimeldungen Anwohner werden aufgeschreckt: Explosion an Mehrfamilienhaus in Krefeld Die Feuerwehr demontierte den Fensterflügel. Damit der Mann aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte, musste er laut den Einsatzkräften aber noch seinen Bauch einziehen. Die Fensteröffnung war demnach nur 21 Zentimeter breit. Der Mann blieb unverletzt. Saugroboter macht sich aus dem Staub Im mittelfränkischen Dinkelsbühl hat sich im Oktober ein Saugroboter aus dem Staub gemacht. Zuvor hatte sich das Gerät im Feinkostladen des Besitzers festgefahren und war dann offline gegangen. Als der 53-Jährige das überprüfte, sah er demnach auf Videoaufnahmen, wie sich der Staubsaugerroboter auf den Weg aus dem ebenerdigen Geschäft macht. Nach Verlassen des Ladens rollte er auf die Straße.

"Jämmerliches Katzenmiauen" im abgestellten Auto

In einem nicht angemeldeten Auto machte eine hilflose Katze auf ihre missliche Lage aufmerksam. © --/Berufsfeuerwehr Augsburg/dpa Ein Passant nahm das Gerät an sich und schaltete es aus. Die Polizei machte den Mann ausfindig und sorgte dafür, dass der Saugroboter wieder bei seinem Besitzer landete. Miauen aus dem Motorraum In Augsburg sorgte im November ein "jämmerliches Katzenmiauen" aus einem nicht angemeldeten Auto für einen Einsatz der Berufsfeuerwehr. Die Besitzerin hatte ihr Haustier den Angaben nach schon länger vermisst, als sie diese Entdeckung machte. Polizeimeldungen Betrunken auf Weihnachtsparty: Gast pinkelt in Kühlschrank und haut ab Die Einsatzkräfte entriegelten die Motorhaube und fanden das hilflose Tier. "Die Katze befand sich in echter Notlage, konnte weder vor noch zurück. Sie miaute kläglich und sah den Rettern genau in die Augen", schilderte ein Feuerwehrsprecher. Zum Glück für das Tier und seine Besitzerin kamen zu dem Einsatz ein gelernter Automechaniker und ein gelernter Maschinenschlosser. Sie demontierten gekonnt den Luftfilter und andere Teile des Motors und übergaben die Katze letztlich unverletzt ihrer Besitzerin. Tierische Überraschung bei der Paketannahme Auch in einer Bäckerfiliale im Landkreis Neu-Ulm sorgte eine Katze im November für eine tierische Überraschung. Eine Mitarbeiterin der Bäckerei mit Paketannahme entdeckte das Tier in einem verschlossenen Paket. Sie hörte demnach ein leises Miauen aus dem Karton und informierte daraufhin die Besitzerin, die sie kannte. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Katze sich unbemerkt in den Karton gelegt und war darin eingeschlafen.

Nachdem der Sprengstoffhund angeschlagen hatte, kam der beruhigende Anruf

Eine starke Windböe im 13. Stock eines Hochhauses wurde einem Handwerker zum Verhängnis. © Branddirektion München Die Besitzerin hatte das Paket letztlich verschlossen und an der Packstation in Nersingen bei Ulm aufgegeben. Die Polizei befreite das Tier und gab es unverletzt seiner Besitzerin zurück.

Windiger Einsatz im 13. Stock Ebenso unverletzt, aber etwas durch den Wind war ein Mann, der sich im Oktober in München im 13. Stock eines Hochhauses ausgeschlossen hatte. Durch eine heftige Windböe wurde laut Feuerwehr die Wohnungstür im 13. Stock des bislang nicht fertiggestellten Neubaus zugeschlagen. Da die Wucht des Windes so groß war, ließ sich die Türe danach weder von innen noch von außen öffnen. Auch der Feuerwehr gelang es zunächst nicht, die Hochsicherheitstür zu öffnen und den Handwerker so zu befreien. Erst mit einer Hubrettungsbühne gelang die Rettung über den Balkon in rund 47 Metern Höhe. Bombe entpuppt sich als süße Überraschung In Ansbach sorgte ein verdächtiges Paket im Juni für einen Großeinsatz - dabei handelte es sich bloß um eine süße Überraschung. Ein Ehepaar hatte die Polizei über eine vermeintliche Bombe informiert, da sie ein röhrenförmiges Paket bekommen hatten, bei dem kein Absender erkennbar war. Der 46-Jährige und seine 55-jährige Frau deponierten es vorsorglich auf dem Balkon. Nachdem ein Sprengstoffhund angeschlagen hatte, lief ein größerer Einsatz an.

Hundertjährige Schildkröte auf Abwegen

Eine hundertjährige Maurische Landschildkröte wollte ausbüxen – und landete am Infostand der Polizei. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa "Rettungsdienst, Feuerwehr und von uns etliche Streifen - da steht alles bereit dann", schilderte ein Polizeisprecher. Auch das von zehn Menschen bewohnte Mehrfamilienhaus wurde evakuiert. Während Sprengstoffspezialisten schon auf der Anfahrt waren, klingelte das Telefon des 46-Jährigen. Sein Bruder aus Neuseeland war dran: Er habe dem Paar via Prag zwei Gläser Honig geschickt. Und tatsächlich kam aus dem 659 Gramm schweren Paket die süße Schleckerei zum Vorschein. 100 Jahre alte Schildkröte auf Abwegen In Coburg war im Mai eine rund 100 Jahre alte Schildkröte auf Abwegen. Das Tier wollte wohl ausbüxen, verhedderte sich aber in einem Zaun. Ein Passant entdeckte die Schildkröte und brachte sie zu einem Infostand der Polizei in der Innenstadt. Mitarbeiter der Sicherheitswacht machten die Besitzerin ausfindig.

Achtjähriger will um 2 Uhr morgens in die Schule – und marschiert los