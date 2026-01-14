Polizei verbummelt Munition - plötzlich taucht sie wieder auf

Bernburg - Rätselraten um verschollene Munition im Salzlandkreis : Im Sommer 2025 kamen mehrere Waffenmagazine bei der Polizei in Bernburg ( Sachsen-Anhalt ) abhanden. Doch nun sind sie plötzlich wiederaufgetaucht.

Verloren gegangene Munition der Polizei ist inzwischen wiederaufgetaucht. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) erfuhr, seien bereits im November die insgesamt 90 Schuss Munition für das Maschinengewehr MP5 wiederaufgetaucht.

Eine Anfrage von TAG24 beantwortete das Innenministerium bislang nicht.

Die Volksstimme will jedoch erfahren haben, dass am 27. November zwei Polizeibeamte beim Verstauen ihrer eigenen Dienstwaffen in einem Streifenwagen plötzlich die verschollene Magazintasche entdeckt hätten.

Die Verplombung sei demnach unbeschädigt gewesen. Ermittlungen ergaben, dass es sich tatsächlich um die Munitionstasche handele, die im August auf unbekannte Weise abhandengekommen war.

Wie sie jetzt plötzlich wiederauftauchen konnte, ist noch unklar, besonders, da das Polizeiauto bei den ursprünglichen Ermittlungen ebenfalls durchsucht wurde. Ob jetzt weitere interne Ermittlungen anstehen, ist ebenfalls unbekannt.