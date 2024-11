Seniorin an Haltestelle angegriffen: Polizei fasst Hallenser Straßenbahn-Schläger!

Halle (Saale) - Im Oktober vergangenen Jahres wurde die 73-jährige Heidrun S. an einer Straßenbahnhaltestelle in Halle von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei startete eine Fahndung nach dem Täter, selbst " Kripo live " berichtete über den Fall. Nun konnten die Ermittler Erfolg verkünden.

An einer Straßenbahnhaltestelle in Halle wird eine Seniorin von einem Unbekannten angegriffen. Ein Jahr lang fahndete die Polizei nach dem Täter. Nun endlich der Erfolg. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Wie die Polizei mitteilte, konnte der seit Oktober vergangenen Jahres Gesuchte inzwischen ermittelt werden! Die Fahndung wurde beendet. Ein Termin zur Vernehmung des Mannes stehe derzeit noch aus.

Der Straßenbahn-Schläger hatte am 29. Oktober in einer Tram der Linie 7 Richtung Halle-Kröllwitz zunächst andere Fahrgäste bepöbelt und sich aggressiv verhalten und sogar eine Frau bespuckt, bevor er an der Endhaltestelle ausstieg. Dort traf er auf Heidrun S.

"Ich wollte zum letzten Eingang gehen. Bin ganz normal an der Straßenbahn langgelaufen, war noch weit vor der Tür, da kam einer aus der Straßenbahn rausgeschossen und ich bekam eine geschossen", beschrieb die Seniorin die Attacke Anfang Oktober in "Kripo live".

"Irgendwie zur falschen Zeit am falschen Fleck gewesen. Anders kann ich mir das nicht erklären", so die 73-Jährige über den Vorfall. "Wer rechnet denn damit, dass das am helllichten Tag, nachmittags dreiviertel drei, passiert? Dass einer solche Wut auf die Menschen hat?"