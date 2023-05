Maddie McCann: Hier suchen deutsche Ermittler ab morgen nach ihrer Leiche!

Silves (Portugal) - Findet einer der bekanntesten Vermisstenfälle Europas nach 16 Jahren endlich ein Ende? Am morgigen Dienstag will das britische Scotland Yard gemeinsam mit portugiesischen und deutschen Behörden an einem Algarve-Stausee eine Suchaktion nach der Leiche von Madeleine - genannt 'Maddie' - McCann starten.