Buchmesse, Bushido, Leony: Leipzig erlebt in dieser Woche gleich mehrere Highlights

Eine neue Woche und damit wieder jede Menge Veranstaltungen in Leipzig! Mit der Buchmesse ist diesmal DAS Megaevent des Frühjahrs dabei.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Eine neue Woche und damit wieder jede Menge Veranstaltungen in Leipzig! Mit der Buchmesse ist diesmal DAS Megaevent des Frühjahrs dabei. Doch es ist definitiv nicht das einzige Highlight.

"Die Konferenz der Tiere" im Theater der Jungen Welt (Montag und Dienstag, jeweils 10 Uhr)

Los geht es mit einer Empfehlung für Jung und Alt: Das Theater der Jungen Welt präsentiert sowohl am Montag als auch am Dienstag Erich Kästners großartiges Kinderbuch "Die Konferenz der Tiere". Darin wird die Welt von Konflikten, Kriegen, Katastrophen und Hungersnöten erschüttert. Als die Menschen trotz zahlreicher Konferenzen nicht zu einer Lösung ihrer Probleme finden, reicht es den Tieren und sie berufen ihr eigenes weltweites Treffen ein. Das Ziel: ein Gesellschaftsvertrag aller Lebewesen, der die Welt durch Verständigung, Miteinander und gegenseitigen Respekt zu einem friedlichen und lebenswerten Ort macht. Kästners liebevolle Utopie ist heute aktueller und wichtiger denn je und gerade deshalb auch für Erwachsene einen Besuch wert. Die Aufführung startet jeweils um 10 Uhr. Restkarten für Montag gibt es noch vor Ort zu kaufen. Karten für Dienstag sind auch noch auf der Website des TDJW ab 6 Euro erhältlich.

Das Theater der Jungen Welt zeigt sowohl am Montag als auch Dienstag eine Aufführung von Erich Kästners Kinderbuch "Die Konferenz der Tiere". © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Leony im Täubchenthal (Mittwoch, 20 Uhr)

Musikalisch wird es dann am Mittwoch, wenn keine Geringere als DSDS-Jurorin Leony ins Täubchenthal lädt. Die 26-jährige Durchstarterin ist aktuell mit ihrer "Live 2024"-Tour in ganz Deutschland unterwegs. Klar, dass da ein Abstecher nach Leipzig nicht fehlen darf, immerhin dürfte Leony so manche Erinnerung mit dem Täubchenthal verbinden. Kurz vor ihrer Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar" hat sie hier ihre Ausgabe der Musikfilm-Reihe "Friends of" von MDR Sputnik aufgenommen. Unter anderem dabei: Katja Krasavice (27). Ob Leony auch diesmal ein paar Promi-Gäste dabei hat, werden wir wohl erst am Mittwoch erfahren. Los geht die Show um 20 Uhr, der Einlass startet um 19 Uhr. Tickets gibt es online sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Preis: etwa 45 Euro.

Leony (26) ist am Mittwoch zu Gast im Täubchenthal. © Uli Deck/dpa

Start der Leipziger Buchmesse (Donnerstag)

Am Donnerstag ist es dann endlich so weit: Die diesjährige Leipziger Buchmesse öffnet um 10 Uhr ihre Türen! Wie gewohnt starten zeitgleich auch die Manga-Comic-Con sowie das Lesefestival "Leipzig liest". Der Frühjahrstreff der Buchbranche lockt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Aussteller, Verlage und natürlich Buchfreude in die Messestadt. "Die Auslastung bei den Ausstellern ist hervorragend", sagte Buchmesse-Direktorin Astrid Böhmisch im Vorfeld. Zahlreiche Stars aus Literatur und Unterhaltung werden auch in diesem Jahr wieder bei der Buchmesse erwartet, darunter Marc-Uwe Kling (42), Ingrid Noll (88) und Arne Dahl (61). "Tatort"-Star Jörg Hartmann (54) sowie die Leinwand-Ikonen Katja Riemann (60) und Uschi Glas (79) wollen auf der Messe und dem dazugehörigen Literatur-Festival "Leipzig liest" ihre Bücher vorstellen. Tickets gibt es vor Ort oder online auf der Website der Buchmesse.

Am Donnerstag startet endlich die Leipziger Buchmesse 2024! © Hendrik Schmidt/dpa

Bushido in der Quarterback Immobilien Arena (Freitag, 20 Uhr)

Und als ob das nicht schon genug wäre, ist am Freitag auch noch eine absolute Legende des deutschen Hip Hop zu Gast in Leipzig: Bushido (45) macht mit seiner "König für immer"-Tour Halt in der Quarterback Immobilien Arena. Acht Jahre ist es inzwischen her, seit einer der erfolgreichsten deutschen Rapper auf der Bühne stand. Nach dem Release seiner neuen Platte "Rex Aeternum" soll sich das nun ändern. Damit jedoch nicht genug: Es könnte auch Bushidos letzte Tour werden, wie seine Konzertagentur im Vorfeld bekannt gab. Auf Eventim.de ist das Konzert bereits ausverkauft. Bei arena-ticket.com scheint es derzeit allerdings noch Karten (Preis: 60 Euro) zu geben. Bitte beachtet dort, dass ein Ticketversand nicht mehr möglich ist.

Bushido (45) bringt am Freitag die Quarterback Immobilien Arena zum Beben. © Sebastian Willnow/dpa