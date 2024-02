Uschi Glas, Niederlande und gleich zwei Jubiläen: Das erwartet Euch in diesem Jahr bei der Buchmesse

Die Highlights der diesjährigen Leipziger Buchmesse wurden am Donnerstag bei der traditionellen großen Pressekonferenz enthüllt. © Christian Grube

Da wäre zum einen der Preis der Leipziger Buchmesse, einer der wichtigsten Literaturpreise Deutschlands, der in diesem Jahr bereits zum 20. Mal verliehen wird. 486 Werke wurden im Vorfeld dafür eingereicht. Die Nominierten in den fünf Kategorien werden am 29. Februar bekannt gegeben. Am 21. März, dem ersten Tag der Buchmesse, werden dann die Preisträger enthüllt.

Neben der Verleihung darf auch die Manga-Comic-Con feiern, die in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal stattfindet. "Die Jugend wird erwachsen, aber hoffentlich nicht vernünftig", sagte Buchmesse-Direktorin Astrid Böhmisch am Donnerstag bei der großen Pressekonferenz zur Messe.

Der Bereich wächst stark, sagte Projektleiterin Kerstin Krämer. "Wir konnten noch mal ein Plus an Ausstellern und auch bei der Fläche verzeichnen." So würden die Angebote für die Jugend mit den Bereichen Manga, Comic, Fantastik und Jugendliteratur in diesem Jahr gleich zwei der insgesamt fünf Messehallen belegen.

Auch Direktorin Böhmisch zeigte sich am Donnerstag mit Blick auf die Messe zufrieden. Der Zuspruch der Aussteller sei ungebrochen. "Es gibt eine Sehnsucht nach Begegnung." Alle großen Verlage seien vertreten. "Die Auslastung bei den Ausstellern ist hervorragend."