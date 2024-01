Oscar-Sensation: Sandra Hüller nominiert! Auch zwei deutsche Regisseure dürfen träumen

Schauspielerin Sandra Hüller (45) wurde am Dienstag für einen Oscar nominiert - und das sogar in einer der wichtigsten Kategorien, als beste Hauptdarstellerin.

Von Niklas Perband

Los Angeles/Leipzig - Was für eine Ehre! Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (45, "Toni Erdmann", "The Zone Of Interest") wurde für ihre Darbietung in dem französischen Drama "Anatomie eines Falls" für einen Oscar nominiert - und das sogar in einer der wichtigsten Kategorien, als beste Hauptdarstellerin. Doch es gab noch mehr Grund für deutschen Jubel.

Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (45) wurde am heutigen Dienstag für einen Oscar nominiert. © Amy Sussman / Getty Images via AFP Denn auch die Regisseure Wim Wenders (78) und Ilker Catak (40) sind in der Kategorie "Bester internationaler Film" nominiert. Wie die "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" (AMPAS) am heutigen Dienstag mitteilte, gehen die beiden Deutschen für Japan (Wenders mit dem Film "Perfekt Days") und Deutschland (Catak mit "Das Lehrerzimmer") ins Rennen um einen Goldjungen. Catak hatte 2015 bereits einen Studenten-Oscar gewonnen. Mit "Das Lehrerzimmer" stehen die Chancen nun gut, das nur ein Jahr nach dem riesigen Erfolg von "Im Westen nichts Neues" (Vier Academy-Awards) schon wieder ein deutscher Film einen Oscar abräumt. Noch sensationeller war an diesem Dienstag allerdings die Nominierung der in Leipzig lebenden Schauspielerin Sandra Hüller! Seit Maximilian Schell († 83) im Jahre 1962 für seine Rolle in "Urteil von Nürnberg" einen Oscar gewann, war das keinem Deutschen mehr gelungen. Hüller könnte diese jahrzehntelange Durststrecke im März endlich beenden. Kino & Film News "The Palace" nimmt die Reichen aufs Korn: Star-Regisseur Roman Polański mit 90 Jahren zurück im Kino Im Film "Anatomie eines Falls" der französischen Regisseurin Justine Triet (45) spielt Hüller eine erfolgreiche Schriftstellerin, die unter Verdacht steht, ihren Mann umgebracht zu haben. Mit ihrer perfekt nuancierten, emotionalen Darbietung lässt die Wahl-Leipzigerin den Zuschauer während des gesamten Films rätseln, ob ihr Charakter die Tat tatsächlich begangenen hat - oder eben nicht.

"Oppenheimer" räumte die meisten Oscar-Nominierungen ab. © Universal Pictures | Melinda Sue Gordon

Die zweitmeisten Nominierungen (elf) erhielt "Poor Things", eine Art feministische "Frankenstein"-Adaption. Martin Scorseses (81) Western-Drama "Killers of the Flower Moon" kam auf zehn Nennungen, Mega-Kassenschlager "Barbie" erhielt acht. Die komplette Liste aller Nominierten findet ihr auf der Seite der AMPAS. Die diesjährige Verleihung der Academy-Awards findet am 10. März im Dolby Theatre in Hollywood (Los Angeles) statt.