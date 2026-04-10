10.04.2026 19:43 Howard Carpendale schüttelte einst Trump die Hand: "Der absolut ungeeignetste Mensch"

Während ein jeder den nächsten Eskalationen Trumps entgegenbangt, kam Howard Carpendale nicht umhin, sich über den mächtigsten Mann der Welt zu äußern.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Die Welt steht weiterhin im Bann von Donald Trump (79). Und während ein jeder den nächsten Eskalationen des US-Präsidenten entgegen bangt, kam nun auch Schlagerstar Howard Carpendale (80) nicht umhin, sich über den mächtigsten Mann der Welt zu äußern. Dabei fand die Musiklegende deutliche Worte.

Howard Carpendale (80) nutzte sein Konzert in Leipzig am Mittwoch, um kritische Worte an US-Präsident Donald Trump (79) zu richten. © Nico Schimmelpfennig "Ich hab lange Zeit in Amerika gelebt und auch ganz kurz Herrn Donald Trump die Hand gegeben. Ich kann nicht sagen, ich kenne ihn. Aber ich habe durch seinen Freundeskreis, dieser Kreis hat sehr viel Golf miteinander gespielt, viele Geschichten von ihm gehört", sagte der "Hello Again"-Sänger bei seinem Konzert in Leipzig am Mittwoch. Anlass für das Statement war die labile Waffenruhe, die die USA Tags zuvor im Krieg mit dem Iran geschlossen hatten, nachdem Trump zuvor mit Kriegsverbrechen und der Auslöschung einer ganzen Zivilisation gedroht hatte. "Ich bin genauso glücklich wie die meisten Menschen, dass gestern Abend nichts passiert ist, was die Welt total verändert hätte", sagte Carpendale, um dann gegen den US-Präsidenten auszuholen. "Es kotzt mich an. Ich find's unglaublich, dass Leute sich so in den Vordergrund stellen können mit einer solchen Brutalität." Leipzig Explodierende Spritpreise und Leipzigs Elektrobusse stehen mal wieder still? Er wisse um die schwierigen Entscheidungen, die Trump treffen müsse. "Ich wünschte nur, er müsste sie nicht treffen, denn er ist der absolut ungeeignetste Mensch."

Carpendale über Trump: "Ich glaube, er ist ein sehr, sehr unglücklicher Mensch"