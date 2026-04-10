Howard Carpendale schüttelte einst Trump die Hand: "Der absolut ungeeignetste Mensch"
Leipzig - Die Welt steht weiterhin im Bann von Donald Trump (79). Und während ein jeder den nächsten Eskalationen des US-Präsidenten entgegen bangt, kam nun auch Schlagerstar Howard Carpendale (80) nicht umhin, sich über den mächtigsten Mann der Welt zu äußern. Dabei fand die Musiklegende deutliche Worte.
"Ich hab lange Zeit in Amerika gelebt und auch ganz kurz Herrn Donald Trump die Hand gegeben. Ich kann nicht sagen, ich kenne ihn. Aber ich habe durch seinen Freundeskreis, dieser Kreis hat sehr viel Golf miteinander gespielt, viele Geschichten von ihm gehört", sagte der "Hello Again"-Sänger bei seinem Konzert in Leipzig am Mittwoch.
Anlass für das Statement war die labile Waffenruhe, die die USA Tags zuvor im Krieg mit dem Iran geschlossen hatten, nachdem Trump zuvor mit Kriegsverbrechen und der Auslöschung einer ganzen Zivilisation gedroht hatte.
"Ich bin genauso glücklich wie die meisten Menschen, dass gestern Abend nichts passiert ist, was die Welt total verändert hätte", sagte Carpendale, um dann gegen den US-Präsidenten auszuholen. "Es kotzt mich an. Ich find's unglaublich, dass Leute sich so in den Vordergrund stellen können mit einer solchen Brutalität."
Er wisse um die schwierigen Entscheidungen, die Trump treffen müsse. "Ich wünschte nur, er müsste sie nicht treffen, denn er ist der absolut ungeeignetste Mensch."
Carpendale über Trump: "Ich glaube, er ist ein sehr, sehr unglücklicher Mensch"
"Ich habe sehr viel Sport gespielt und ich weiß, einer der schönsten Momente ist, wenn du verlierst, auf deinen Gegner zugehst und sagst: 'Gut gemacht! Nächstes Mal krieg ich dich'", so der Schlagerstar weiter. "Das kann ein Trump aber nicht, weil er, glaube ich, sehr, sehr krank ist. Ich glaube, er ist ein sehr, sehr unglücklicher Mensch."
Carpendale, der selbst einige Jahre in den USA gelebt hatte, könne den Amerikanern vieles verzeihen, sagte er. "Dieses Land ist im Prinzip gerade einmal 250 Jahre alt und die benehmen sich auch entsprechend. Die sind im Vergleich zu uns, den Menschen in Europa, immer noch sehr kindlich. Das ist eine von den positiven Eigenschaften, die sie haben. Aber wenn es um solche Dinge wie jetzt geht, da sind die auf dem falschen Dampfer."
Howard Carpendale befindet sich aktuell auf einer Art kleinen Abschiedstour. Nach 60 Jahren im Musikgeschäft, hat die Schlagerlegende angekündigt, künftig nicht mehr auf Tour gehen und keine Alben mehr veröffentlichen zu wollen. Gänzlich mit der Musik aufhören wolle er zwar nicht. Wie genau es weitergeht, sei aktuell jedoch noch unklar.
In Bezug auf die aktuelle Weltlage sagte er abschließend: "Die Welt braucht uns alle und sie braucht die Wahrheit. Ich möchte nur, dass die Welt noch lange und gesund lebt und dass sie irgendwann eine grünere Welt wird und dass wir irgendwann hier alle leben können wie normale Menschen."
Titelfoto: Montage: Nico Schimmelpfennig + Alex Brandon/AP/dpa