Leipzig wird schwarz: Das sind die düsteren Highlights am WGT-Wochenende

In unserem Guide verraten wir, was Ihr am Wochenende beim Wave-Gotik-Treffen in Leipzig unternehmen könnt. Viele Aktionen sind kostenlos.

Von Tamina Porada

Leipzig - Jedes Jahr zu Pfingsten wird die Messestadt wieder schwarz. Das Wave-Gotik-Treffen, kurz WGT, ist das weltweit größte Treffen der schwarzen Szene und lockt jedes Jahr mehrere Tausend Fans in die Stadt. Welche Highlights Ihr dieses Jahr nicht verpassen solltet, verraten wir Euch in unserem WGT-Guide. Aus der ganzen Welt reisen die Menschen an diesem Wochenende nach Leipzig, um zusammen das WGT zu genießen. © Jan Woitas/dpa Bereits zum 32. Mal findet das WGT vom 6. bis 9. Juni in Leipzig statt. Der Hauptveranstaltungsort ist wie jedes Jahr das Agra-Messegelände. Hier finden die meisten großen Konzerte statt und Metal-Bands wie Skynd und The 69 Eyes performen auf derselben Bühne wie die 80er-Jahre-Stars Alphaville und Camouflage. Zusätzlich gibt es aber noch mehr als 50 weitere Veranstaltungsorte, an denen die 199 bestätigten Künstler ihre Werke präsentieren werden. Neu ist in diesem Jahr der "WGT-Kompaß". Die App soll Euch helfen, alle Veranstaltungen zu überblicken. Neu ist in diesem Jahr der "WGT-Kompaß". Die App soll Euch helfen, alle Veranstaltungen zu überblicken. Tickets für das WGT kosten in diesem Jahr 170 Euro und sind auch für Kurzentschlossene noch an den gängigen Vorverkaufsstellen erhältlich. Tagestickets gibt es nicht. Ticketinhaber können kostenlos den ÖPNV in Leipzig nutzen. Aber auch ohne Bändchen und Ticket könnt Ihr das WGT an zahlreichen Orten kostenlos miterleben. Dazu informiert unter anderem die Facebook-Gruppe "WGT ohne Bändchen". Wir haben auch einige Tipps für Euch: Viktorianisches Picknick zum Start ins Wochenende In der Szene wird das Picknick auch liebevoll Familientreffen genannt, weil hier viele Anhänger zusammenkommen. © Jan Woitas/dpa Ein Highlight des langen WGT-Wochenendes findet direkt am Freitag statt. Fans von Gothic, Barock und Steampunk präsentieren ihre aufwendig gestalteten Outfits beim Viktorianischen Picknick. Los geht's um 14 Uhr im Clara-Zetkin-Park im Bereich zwischen Anton-Bruckner-Allee, Musikpavillon und Teich. Allerdings ein Tipp für alle, die den schwarzen Lebensstil privat nicht verfolgen: Das WGT ist kein Kostümfestival und es kommt gut an, wenn Ihr die Personen fragt, bevor Ihr sie fotografiert! Märkte als zentraler Treffpunkt Den einen Veranstaltungsort gibt es zum WGT eigentlich nicht. Die ganze Stadt wird das Wochenende über schwarz. © Jan Woitas/dpa Der Besuch der typischen Märkte zum WGT ist zwar in der Regel nicht umsonst, dafür aber ohne Festivalticket für alle möglich. Ein Highlight ist das Heidnische Dorf am Torhaus Dölitz in der Helenenstraße 24. Hier bekommt Ihr Met und typische Speisen, könnt Gauklern zusehen oder bei Schaukämpfen mitfiebern. Dazu finden einige Konzerte auf dem Gelände statt. Im vergangenen Jahr haben die Tagestickets für Erwachsene 20 Euro gekostet und für Kinder über 11 Jahren fünf Euro. In der Innenstadt auf dem Dach der Moritzbastei findet wieder der mittelalterliche Wonnemond-Markt statt. Hier könnt Ihr stöbern und Konzerten lauschen. Der Eintritt kostet fünf Euro. Schaurig-schöne Führungen, Bestien und Monster Passend zum WGT haben neue Ausstellungen eröffnet. © Jan Woitas/dpa In zahlreichen Museen, wie dem Stadtgeschichtlichen Museum, dem Naturkundemuseum, dem Museum der bildenden Künste oder dem Ägyptischen Museum haben WGT-Besucher am Pfingstwochenende freien Eintritt. Spezielle Ausstellungen zum WGT gibt es beispielsweise im Promenaden Hauptbahnhof im Historischen Sächsischen Wartesaal. Unter dem Titel "Bestiarium: Monster und Kreaturen – zwischen Mythos und Wirklichkeit" werden täglich kostenlos fantastische und bedrohte Tierwesen und Gestalten aus der Mythologie vorgestellt. Außerdem gibt es an ausgewählten Tagen Livemusik. Alle Infos dazu hier. Auch das Grassi Museum beteiligt sich mit einem schaurig-schönen Programm. In verschiedenen Workshops könnt Ihr beispielsweise Fächer basteln oder bei besonderen Führungen etwas über den Tod in verschiedenen Kulturen lernen. Das ganze Programm findet Ihr auf der offiziellen Webseite. Die KK5-Galerie in der Käthe-Kollwitz-Straße 5 widmet dem WGT sogar eine Sonderausstellung unter dem Namen "Wave Gotik in der Kunst". Alle Informationen dazu hier. Und so richtig gruselig wird es auf den Friedhöfen der Stadt. Hier gibt es besondere Führungen zum Beispiel durch das Krematorium vom Südfriedhof oder über den alten Johannisfriedhof. Dazu informiert das offizielle WGT-Programm. In Schwarz so richtig auspowern beim Gothic Run Stilecht in Schwarz treffen sich am Samstagmorgen sportbegeisterte Anhänger der schwarzen Szene zum "WGT-Gothic-Run". Los geht's um 11.11 Uhr bei der Parkbühne im Clara Zetkin Park. Ihr könnt Euch aussuchen, ob Ihr 3, 6.66 oder 10 Kilometer laufen wollt. Alle Infos zum Event findet Ihr auf der offiziellen Facebook-Seite. Für alle, die die Nacht durchfeiern wollen Unter Gleichgesinnten zu feiern ist für viele WGT-Besucher eines der Jahreshighlights. © Jan Woitas/dpa WGT ist nur einmal im Jahr und viele wollen das auch feiern. In der Nähe des Agra-Messegeländes lädt das Parkschloss in diesem Jahr wieder zu dunkelromantischen Abenden. Freitagnacht beginnt mit einem Eröffnungsritual der Partyabend. Auch Samstag und Sonntag können alle mit Festivalticket die Nacht durchtanzen. Wer ohne Festivalbändchen feiern will, kann zum Beispiel bei der Nine Inch Nails Party am Freitagabend im Tanzcafé Ilses Erika in Leipzig-Connewitz abrocken. Am Samstag und Sonntag lädt das Naumanns Tanzlokal am Felsenkeller zum Oldschool Gothrock und holt die besten Gothrock-, Postpunk- und Deathrock-Songs von früher raus. Das ganze Party-Programm könnt Ihr hier nachlesen. TAG24 wünscht Euch ein schauriges und düsteres WGT!

