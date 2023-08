Billard, Bahnhof und Bistro: Wie das Konzept vom Leipziger Tom bei "Mein Lokal, Dein Lokal" ankommt

Leipzig - Bergfest für "Mein Lokal, Dein Lokal" in Leipzig! Nachdem das MALA im Zentrum der Stadt und der Gasthof Döbitz in Taucha schon ordentlich vorgelegt haben, ging es am Mittwoch nach Plagwitz ins BiBaBo. Tom und sein Küchenchef Steffen sind voll und ganz von ihrem Angebot überzeugt. Ob sie da bei ihren Gästen auf Zustimmung treffen?