Demo in Leipzig eskaliert: Polizei greift erst nach Stunden ein, Anwohner müssen Brände selbst löschen

Leipzig - Nachdem am Montag in Leipzig ein besetztes Haus geräumt worden war, ist Dienstagnacht eine Demo gegen das Vorgehen der Polizei aus dem Ruder geraten.

Bei einer Demonstration im Bereich der Leipziger Eisenbahnstraße ist es am Dienstagabend zu Ausschreitungen gekommen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Initiative "Leipzig besetzen", die am Samstag ein Haus an der Hermann-Liebmann-Straße besetzt hatte, rief zunächst zum sogenannten Massencornern im Bereich der Eisenbahnstraße auf.

Noch am Dienstagabend meldete die Gruppe jedoch, dass Demonstranten währenddessen ein Gebäude an der Ludwigstraße besetzt haben sollen. "Kommt schnell vom Massencornern hier her!", hieß es auf der Plattform "X", ehemals Twitter.

Entlang der Eisenbahnstraße sowie auf umliegenden Straßen wurden Barrikaden errichtet, zum Teil auch angezündet. Mülltonnen, Müll. Holzgegenstände und auch Möbelstücke sollen die Demonstranten unter anderem in Brand gesetzt haben. Zudem kam es immer wieder zu Böllerwürfen und dem Einsatz von Pyrotechnik.

"Ab 20 Uhr erhielten wir mehrere Notrufe", erklärte Polizeisprecher Olaf Hoppe gegenüber TAG24.