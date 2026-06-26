26.06.2026 08:20 Hitze-Blog für Leipzig: 36 Grad und es wird noch heißer!

Eine Hitzewelle erfasst Leipzig und sorgt für Absagen von Konzerten, Festen und Veranstaltungen. TAG24 fasst die Entwicklungen zusammen.

Von Michi Heymann, Juliane Bonkowski, Annika Rank, Tamina Porada, Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Eine Hitzewelle zieht über Deutschland und sorgt auch in der Messestadt für hohe Temperaturen. In den kommenden Tagen werden Höchstwerte deutlich jenseits der 30-Grad-Marke erwartet. Der Höhepunkt wird laut aktuellen Vorhersagen am Wochenende erreicht. Dann sind bis zu 40 Grad oder mehr möglich.

Eine Abkühlung wird in den kommenden Tagen notwendig sein. © Sebastian Willnow/dpa Schon für die vergangenen Tage hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben und auch in den Nächten ist kaum mit Abkühlung zu rechnen. Verantwortlich dafür ist das Hoch "Hartmut." "Die Aussichten sind wirklich hochsommerlich heiß - und rekordverdächtig heiß noch dazu", sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Wie die Stadt Leipzig in ihrer App mitteilte, wird für das Wochenende ebenfalls eine starke Wärmebelastung und eine Temperatur von bis zu 41 Grad erwartet. Leipzig Lokal Havarie im Leipziger Südosten: Gasleitung bei Bauarbeiten erwischt Auch einige Konzerte und Veranstaltungen drohen der Hitze zu erliegen, viele wurden bereits abgesagt. In unserem TAG24-Blog informieren wir Euch über alle aktuellen Entwicklungen.

26. Juni, 8.20 Uhr: Leipzig knackt am Wochenende die 40 Grad

Auch am Wochenende ist nicht mit Abkühlung in Leipzig und Umgebung zu rechnen. Vielmehr steigen die Temperaturen noch weiter, erreichen am Samstag und Sonntag voraussichtlich bis zu 41 Grad, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Bereits am Freitag bis zu 38 Grad erwartet und in der kommenden Nacht fallen die Werte nicht unter 22 Grad. Dabei soll fast das ganze Wochenende die Sonne scheinen. Erst am Sonntag sind abends Hitzegewitter möglich. Am Montag soll sich die Lage dann wieder etwas entspannen, das Quecksilber zeigt dann "nur" noch maximal 30 Grad an und es muss mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.

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Bei der aktuellen Hitze ist jede Abkühlung willkommen. © Sebastian Kahnert/dpa

25. Juni, 22.01 Uhr: Das waren die Tageshöchstwerte am Donnerstag

Die Wetterstation Holzhausen hat am Donnerstag gegen 17 Uhr satte 35 Grad gemessen. Bei der Station am Flughafen Leipzig/Halle "Runway Nord 2" kletterte das Thermometer gegen 17.30 Uhr sogar auf 36 Grad.



Die für die Nacht erwarteten Tiefstwerte liegen voraussichtlich um die 20 Grad.

25. Juni, 20.44 Uhr: Westhafen Festival findet wie geplant statt

Das Westhafen-Festival findet am Samstag wie geplant statt! "Wir basteln noch an genügend Plätzen, wo ihr euch erfrischen könnt. Genügend Wasser zum fairen Preis haben wir am Start!", teilte der Club auf Instagram mit.



Das Event startet am Samstag um 14 Uhr. Tickets und weitere Infos findet Ihr hier.

25. Juni, 15.04 Uhr: Autobahnen werden nach Hitzeschäden abgesucht

Schon vor dem 40-Grad-Wochenende wird auf Sachsens Autobahnen verstärkt nach Hitzeschäden Ausschau gehalten. Vor allem auf älteren, stark befahrenen Betonfahrbahnen können bei großer Hitze die sogenannten Blow-ups auftreten, teilte die Autobahn GmbH mit. Zudem könnten sich Asphaltdecken bei großer Hitze verformen und Spurrinnen bekommen. Sollten Schäden registriert werden, würden diese umgehend repariert werden. Bei "Blow-ups" müsse der Beton abgetragen und durch Asphalt ersetzt werden.

25. Juni, 13.45 Uhr: Familien-Open-Air im Herr Kauzig fällt aus

Auch das Open Air "Familie geht tanzen" am Sonntagnachmittag im "Herr Kauzig"-Biergarten fällt der Hitze zum Opfer. Die Veranstalter der WM-Special-Edition für die ganze Familie haben bei Instagram sogar eine Umfrage gemacht, bei der 92 Prozent sich fürs Verschieben ausgesprochen haben. Das Event findet jetzt am 13. September statt.

25. Juni, 12.58 Uhr: Leipziger Kirchen laden zum Durchatmen ein

Am Wochenende sollen die Temperaturen weiter ansteigen. Wer einen kühlen Ort zum durchatmen braucht, darf dies während der Hitzewelle in den Kirchen der Leipziger Evangelisch-lutherische Kirchgemeinden tun. Besucher sind herzlich eingeladen, sich hinter den dicken Mauerwerken abzukühlen und auszuruhen.

Unter anderem in der Nikolaikirche könnt Ihr Euch abkühlen. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

25. Juni, 12.30 Uhr: Lok Leipzigs Testspiel abgesagt

Das wäre dann schon gesundheitsgefährdend. Das für den Samstagnachmittag geplante Testspiel von Fußball-Regionalligist Lok Leipzig gegen den VfB Zwenkau wurde am Donnerstag abgesagt. "Bei erwarteten Temperaturen um die 40 Grad wäre ein reguläres Fußballspiel praktisch unmöglich", schreiben die Blau-Gelben. Beide Klubs hätten sich einvernehmlich auf eine Absage geeinigt und wollen die Partie zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr nachholen.

25. Juni, 11.37 Uhr: Sommerfest der Volkssolidarität abgesagt

Auch die Organisatoren des Sommerfestes der Volkssolidarität in Engelsdorf haben die Reißleine gezogen und die Veranstaltung am Samstag abgesagt. Sie wird auf den 12. September verschoben.

25. Juni, 11.13 Uhr: Festumzug in Liebertwolkwitz fällt aus

Der eigentlich für Samstagnachmittag geplante Festumzug im Rahmen des Heimatfestes Liebertwolkwitz fällt nach Angaben des Ortsvorstehers ins Wasser. Ob weitere Veranstaltungen verschoben oder abgesagt werden müssen, ist aktuell noch nicht klar.

Der Festumzug in Liebertwolkwitz wurde abgesagt. © privat

25. Juni, 11 Uhr: Jüdische Woche ändert Veranstaltungen

Die Jüdische Woche hat angesichts der Hitzewelle einige Event-Änderungen bekannt gegeben: Demnach wird die Abschlussveranstaltung in die 1. Etage des klimatisierten Museums der bildenden Künste verlegt. Die Konzerte am Samstag müssen hingegen komplett entfallen. Darüber hinaus wird der geplante "Tour der Toleranz"-Fahrradausflug am Sonntag in eine kurze, schattige Wanderung umfunktioniert. Die Route führt demnach vom Jüdischen Gedenkstein in der Parthenstraße über die Deutschen Zentralbücherei für Blinde bis hin zum Gedenkort der ehemaligen Synagoge in der Zentralstraße.