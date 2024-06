Wieder Unwetter am Freitag in Leipzig: Fällt auch der zweite Spieltag ins Wasser?

Leipzig - Das erste EM-Spiel in Leipzig fiel für die Menschen in der Fan Zone bereits wegen Unwettern ins Wasser, nun meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch für den morgigen Freitag wieder Unwettergefahr. Muss der Augustusplatz erneut geschlossen werden?

Am Dienstag musste die Fan Zone auf dem Augustusplatz bereits wegen Unwetters geräumt werden. Nun drohen auch bei der zweiten Partie in Leipzig am Freitag Hagel, Starkregen und Sturm. © privat

Wenige Minuten vor dem Spiel zwischen Portugal und Tschechien fiel am frühen Dienstagabend die Entscheidung: Die Fan Zone auf dem Augustusplatz musste geschlossen werden. Mehrere Tausend Fans hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Platz eingefunden, doch die Wetterlage ließ einen Verbleib auf dem Areal nicht zu. Hagel und Gewitter zogen über die Messestadt, dazu heftige Böen. Die Polizei räumte den Platz, die Menschen suchten in der Innenstadt Zuflucht.

Immerhin: Die Leute nahmen's gelassen. "Die Fans haben weiter gefeiert und sind gleichzeitig den Anweisungen gefolgt. Die Stimmung war nach wie vor fröhlich. Das hat gut funktioniert", lobte Polizeisprecher Chris Graupner tags darauf die Fußballanhänger.

Das erste Leipzig-Spiel der EM fand somit zumindest in der Fan Zone ein nasses Ende. Nun droht dies auch bei der zweiten Partie am Freitagabend zwischen Frankreich und den Niederlanden.

Der DWD meldet erneut: gebietsweise Unwettergefahr! Bereits am Mittag sollen von Südwesten her dichte Wolken und schauerartiger Regen aufziehen. Örtlich werden kräftige Gewitter samt Starkregen und Sturmböen erwartet. Einzelne Schauer und Gewitter sollen auch am Abend von Westen folgen.