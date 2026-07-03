Zander-Tiger in Spanien angekommen, doch Dompteurin wütet: "Wegnahme war tierschutzwidrig!"

Dölzig/Villena - Zwei Tage, nachdem sechs der acht Raubkatzen von "Tiger-Queen" Carmen Zander (52) beschlagnahmt wurden, sollen die Tiere inzwischen in der Auffangstation in Spanien angekommen sein. Gleichzeitig äußerte sich die Dompteurin in einem Statement zur Sicherstellung ihrer Großkatzen - und kritisierte das Vorgehen schwer.

"Tiger-Queen" Carmen Zander (52) mit einer ihrer Großkatzen. Nach der Beschlagnahmung von sechs ihrer acht verbliebenen Tiere hat sich die Dompteurin nun in einem Statement geäußert. © Michael Strohmeyer

"Nach meiner tiefen Überzeugung ist meinen Tieren und mir schweres Unrecht widerfahren. Was gestern geschehen ist, empfinde ich als ein grausames Verbrechen an meinen Tieren, an meinem Lebenswerk und an meiner Existenz", erklärte Zander in einer Stellungnahme, die sie auf ihrer Website veröffentlichte.

"Mit der Wegnahme meiner Tiger ohne rechtliche Grundlage verlor ich mein rechtmäßiges Eigentum - und damit einen unwiederbringlichen Großteil meines Lebens. Diesen Verlust kann niemand rückgängig machen."

Sechs der acht Tiger von Carmen Zander waren am Mittwoch durch das Landratsamt Nordsachsen beschlagnahmt und an ein Team der Tierschutzorganisation Animal Advocacy Protection (AAP) übergeben worden. Die Tierschützer betreiben im spanischen Villena eine mehrere Hektar große Rettungsstation, in der die fünf Jungtiere und ihre Mutter nun unterkommen sollen.

Wie das Landratsamt gegenüber TAG24 erklärte, hatte Zander bis zum 30. Juni Zeit gehabt, die Haltungsbedingungen für ihre Großkatzen zu verbessern. Dem sei sie jedoch nicht nachgekommen, weshalb nun die Beschlagnahmung folgte.

Die Dompteurin wies dies in ihrem Statement zurück. "Für mich bedeutet artgerechte Haltung weit mehr als Quadratmeter und Gehegegrößen. Sie besteht aus täglicher Beschäftigung, Vertrauen, Abwechslung, Sicherheit und einer engen Mensch-Tier-Beziehung", heißt es dazu unter anderem in dem mehrere Abschnitte langen Statement.