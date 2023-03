20 Jahre "Elefant, Tiger & Co.": Spezialfolge lüftet Geheimnisse um die Tier-Doku

Leipzig - 20 Jahre schon währt die Erfolgsgeschichte von "Elefant, Tiger & Co." im MDR. Passend zum Jubiläum zeigt der Rundfunksender eine Spezial-Ausgabe der beliebten Zoo-Doku aus dem Zoo Leipzig und beantwortet jede Menge Fragen der ETC-Fans - und das alles in neuem Gewand.

Die Tierpfleger Kirsten Roth (links), Juliane Ladensack, Michael Ernst (Mitte rechts) und Daniel Geissler zusammen mit Christian Steyer, der berühmten Stimme von "Elefant, Tiger & Co.", bei Sprachaufnahmen zur Spezial-Ausgabe. © MDR/Jochen Vinzelberg

Welches Tier wurde noch nie gezeigt? Was ist beim Dreh schon mal schiefgelaufen? Hat jedes Erdmännchen einen Namen? All diese Geheimnisse lüftet am kommenden Freitag, 31. März, "Elefant, Tiger & Co. - Noch Fragen?"

Seit 1. April 2003 begeistert die Zoo-Doku des MDR jeden Freitag ein Millionenpublikum. Dass sich die Sendung zu einer der beliebtesten deutschen Zoo-Dokus entwickeln und Vorreiter für zahlreiche andere Ableger werden würde, sei damals - mit anfänglich zwölf geplanten Folgen - nicht absehbar gewesen, wie der MDR nun mitteilte.

Fast auf den Tag genau soll nun das 20-jährige Jubiläum gefeiert werden. "Wir sind sehr stolz auf die Erfolgsgeschichte von 'Elefant, Tiger & Co'", so Hauptredaktionsleiterin Christina Herßebroick.

"Wir hoffen, dass wir unserem Publikum noch viele weitere Jahre diese authentischen Einblicke in die faszinierende Welt der Tiere geben [...] und dass wir auch weiterhin dazu beitragen können, Menschen für den Schutz der Natur und für den Erhalt von Artenvielfalt zu interessieren."