"Elefant, Tiger & Co." bei Löwin Kigali: So geht es ihr nach dem Trubel um Jörg Gräser

Leipzig - Zwei Wochen nun schon beschäftigt die Causa Jörg Gräser (54) den Zoo Leipzig . Während Zoo-Fans die Rückkehr des beliebten Tierpflegers zu seinen Löwen forderten, schien eine zuletzt in den Hintergrund geraten zu sein: Löwin Kigali. " Elefant, Tiger & Co. " hat nachgeschaut, wie es der Dame geht.

Seit dem Tod von Kater Majo lebt Löwin Kigali allein auf ihrer Anlage. Damit es ihr gut geht, bekommt sie inzwischen täglich Training. © Mitteldeutscher Rundfunk

Während das Zoo-Personal angesichts der öffentlichen Diskussion um Katzen-Papa Gräser noch immer ziemlich unter Strom steht, soll Kigali davon möglichst wenig mitbekommen.

Leichter gesagt als getan, immerhin war Jörg einer ihrer vertrautesten Tierpfleger. Hinzu kommt noch der überraschende Tod von Kater Majo Anfang Mai, der dafür sorgte, dass Kigali inzwischen allein auf ihrer Anlage lebt.

Statt Gräser kümmern sich inzwischen Jens Hirmer und Janine Bürger um Kigali. Wiegen und Training. "Das sind so die täglichen Routinen", erklärt Janine. "Also wir wiegen sie einmal im Monat, aber Training machen wir im Moment jeden Tag, um einfach zu schauen, wie es ihr geht."

"Es ist wichtig, dass wir eine Gesundheitskontrolle haben, gerade bei ihr", fügt Jens an. "Sie hat so ein bisschen ein Übergewichtsproblem. Wir haben jetzt die letzten Wochen und Monate massiv dran gearbeitet. Sie ist deutlich agiler und mobiler geworden, was ein sehr schönes Zeichen ist, weil es natürlich auch ihrer Gesundheit hilft."

198,2 Kilo bringt die Dame auf die Waage, was die Tierpfleger durchaus zufrieden zu stimmen scheint. "Sehr erfreulich", sagt sogar Jens Hirmer gegenüber Kurator Johannes Pfleiderer, der gleich noch ein paar Neuigkeiten mitbringt: Der Zoo vermutet, dass Kigali schwanger ist! "Wenn dem so ist, werden wir die Jungtiere im Sommer erwarten."