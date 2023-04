"Elefant, Tiger & Co.": Leoparden-Opi Onegin feiert stolzen Geburtstag!

Auch im Alter freut man sich eben noch über Geburtstagsgeschenke: 20 Jahre weilt Schneeleopard Onegin nun schon unter uns. © Mitteldeutscher Rundfunk

20 Jahre lebt der Schneeleo inzwischen auf Erden, in Katzenjahren entspricht das sogar einem Alter von 90 bis 95 Jahren!

"Da sind wir schon stolz drauf, dass er da in dem Alter auch noch so fit ist", erklärt Tierpfleger Dennis Hochgreve erfreut. "Er ist zwar bisschen inkontinent und hat so seine Problemchen, aber das ist ja bei alten Leuten genau so."

Ganz zufrieden scheint Onegin an seinem Geburtstagsmorgen indes nicht zu sein - oder benimmt er sich einfach nur seines Alters entsprechend grummelig?

Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Morgenroutine diesmal etwas anders verläuft. Tierpflegerin Katrin Fährmann bereitet sogar einen Blumenstrauß für die große Feier vor.

"Es sollen nicht nur Blumen sein, das interessiert ihn ja nicht", sagt sie. "Aber: Ein wichtiger Bestandteil der Tierbeschäftigung, gerade bei Katzen, sind Kräuter, alles was stark riecht. Da hoffen wir, dass der alte Mann sich freut."

Mit ein paar saftigen Fleischstückchen wird noch das Gehege vorbereitet. Fehlt nur noch der Ehrengast.

Der stürzt sich sogleich freudig auf seine Geschenke und verschlingt die Fleischstückchen, auch wenn er dabei mitunter etwas unsicher wirkt. "Wer weiß, wie wir in dem Alter laufen werden", sagen die Tierpfleger da nur und freuen sich, ihren Katzen-Opi noch zu haben. Auf dass es noch lange so bleibt, lieber Onegin!