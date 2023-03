"Elefant, Tiger & Co. - Noch Fragen?": So habt Ihr die Zoo-Doku noch nie erlebt

Leipzig - Großes Jubiläum bei "Elefant, Tiger & Co."! 20 Jahre schon bietet die Doku des MDR einen Blick in den Alltag im Zoo Leipzig , begeistert damit Millionen von Zuschauern. Zum feierlichen Anlass präsentiert die Spezialausgabe "Elefant, Tiger & Co. - Noch Fragen?" eine bisher nie gesehene Tierart, und die Zuschauer durften Tierpflegern sowie Fernsehteam Löcher in den Bauch fragen.

Das älteste Tier im Zoo ist die Geierschildkröte, verrät Tierpfleger Christian Patzer, mit etwa 57 oder 58 Jahren. Die jüngsten waren zum Zeitpunkt der Dreharbeiten die Tigerschwanz-Seepferdchen, die zuletzt bereits einen Auftritt in "Elefant, Tiger & Co." hatten .

Mit der "Transportkiste" (VW Bus) geht es zurück in den Zoo, wo Micha sogar eine Interaktion zwischen den "Glasaugenspitzohren" und den Tierpflegern beobachten kann. Im Fokus der "Tierchen" scheint das Giraffen-Jungtier zu liegen, das gerade an die Herde herangeführt werden soll.

Nachdem er das Nest (Büro) der "Glasaugenspitzohre" gefunden hat, verrät Micha in bester ETC-Manier gleich noch das eine oder andere über die sonst so scheue Tierart. Demnach sind die "Spitzohre" durchaus freundlich. "Also wir haben da noch nie irgendwelche Aggressionen gemerkt. Wir wissen allerdings auch, wie man mit denen umgeht. Das ist schon langjähriges Training."

Um einen Blick auf die scheuen "Tierchen" werfen zu können, begibt sich Tierpfleger Michael Ernst in die Spur zum Hauptsitz des MDR in der Leipziger Media City.

Sogar eine bisher nie gezeigte Tierart bekommt einen Auftritt in der Spezial-Ausgabe: die "Glasaugenspitzohre", auch bekannt als das Kamerateam von "Elefant, Tiger & Co.".

Zum feierlichen Jubiläum bekommt die Zoo-Doku gleich noch ein neues Design spendiert. © MDR

Schreckhaft sollen die "Glasaugenspitzohre" sein, weshalb Michael Ernst sie auch nur von weitem beobachtet. Zu guter Letzt geht es noch zurück in die Media City, wo "seltsame Lebewesen" an etwas arbeiten, das dann noch von Sprecher Christian Steyer weiter vertont wird. "Eine sensible kleine Spezies", kommentiert die berühmte Stimme der Zoo-Doku noch selbst darüber. "Aussterben wird auch die hoffentlich nicht so bald."

Und natürlich darf bei all dem ETC-Star Jörg Gräser nicht fehlen, der wird gefragt, wo er seinen Kaffee trinkt (unter anderem bei den Löwen) und wie er auf die Ideen für seine Basteleien kommt. Auch zum Jubiläum wird gebastelt. Was es wird, wollen wir in dieser Stelle jedoch nicht verraten.

Ist schon mal etwas bei Dreharbeiten schiefgegangen? Was ist die bedrohteste Tierart im Zoo? Gibt es Notfallpläne, sollte mal ein Tier ausbüxen? Und was passiert eigentlich mit all dem Kot und Dung, den die Tiere produzieren?

All diese Fragen und noch viel mehr werden am heutigen Freitagabend ab 20.15 Uhr in der Spezialausgabe "Elefant, Tiger & Co. - Noch Fragen?" behandelt. In der ARD-Mediathek steht die eineinhalbstündige Episode zudem schon jetzt zum Abruf bereit.