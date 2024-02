Theater Magdeburg: Diese Stücke wollte in 2023 JEDER sehen!

... und das Domplatz-Openair "Catch me if you can" war ebenfalls ein Riesen-Hit! © Theater Magdeburg/Andreas Lander

Wie immer sind Musicals am Theater Magdeburg am beliebtesten: Das Musical "Evita" hat eine Auslastung von 99,9 Prozent. Das heißt, dass so gut wie jede Vorstellung bereits im Voraus ausverkauft ist. Das Gleiche galt für das Domplatz-Openair "Catch me if you can".

Die erfolgreichste Oper war "Eugen Onegin", die sogar an das größte Theater Italiens in Palermo reisen durfte.

In der Sparte Schauspiel gab es beim Preis um das beliebteste Stück ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Stückentwicklung "Sex und Kartoffeln" (Auslastung von 98,5 Prozent) und dem Schauspiel "Nebenan" (Auslastung von 99,8 Prozent).

Liebling beim Ballett war klar "Was ihr wollt" nach dem bekannten Shakespeare-Klassiker. Auch "Schneewittchen" konnte fast jede Vorstellung ausverkauft spielen und zog bisher über 6000 Besucher ins Opernhaus.

Die Magdeburgische Philharmonie spielte insgesamt 36 Konzerte, darunter auch die regelmäßig ausverkauften Neujahrs- und Gedenkkonzerte.

Alle noch laufenden Veranstaltungen findet Ihr auf dem Spielplan des Theaters.