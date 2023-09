Flugblatt-Skandal: Söder-Urteil über Aiwangers Zukunft gefallen!

München - Sehr spontan hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) am Sonntagvormittag um 11 Uhr eine Pressekonferenz zur Causa Aiwanger und der Flugblatt-Affaire angesetzt.

Mit Spannung erwartet wurde die Entscheidung, ob der CSU-Chef den Boss seines Koalitionspartners - wenige Wochen vor der Landtagswahl am 8. Oktober - feuern würde oder nicht.

Söder hatte Aiwanger einen Katalog von 25 Fragen übergeben, die sein Vize zeitnah beantworten sollte. "Aus aktuellem Anlass" erfolgte schließlich am Sonntagmorgen die Einladung zur Pressekonferenz in der Staatskanzlei.

Sein Stellvertreter im Freistaat und Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger (52), geriet in den letzten Tagen zunehmend unter Druck, nachdem sich nach und nach immer mehr Personen aus seinem ehemaligen Schulumfeld zu Wort gemeldet und ihn dabei als Schüler mit eindeutig rechtsextremen Verhaltensweisen dargestellt hatten.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) hält auch weiterhin an seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger fest. © Christof STACHE/AFP

Schnell wurde klar: Söder, der zuletzt bereits angedeutet hatte, dass eine Koalition nicht von bestimmten Personen abhängig sein muss, steht weiterhin zu seinem Vize, Aiwanger.

"Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe es mir dabei nicht leicht gemacht", sagte der Landesvater Bayerns, der - wie bei für ihn sehr ernsten Themen üblich - seine Rede nicht frei hielt, sondern vom Blatt ablas.

"Antisemitismus hat keinen Platz in Bayern", so Söder weiter. Er garantiere das persönlich in seiner Funktion als Landesvater und kritisierte das Flugblatt scharf. "Mir war dabei wichtig, ein faires und geordnetes Verfahren zu finden."

Er wollte nicht vorverurteilen und hielt mit Aiwanger ein langes, persönliches Gespräch. "Leider war sein Krisenmanagement in den letzten Wochen nicht sehr glücklich."

Auch Söder kritisierte die Sprunghaftigkeit bei Aiwangers Dementi. In Bezug auf die 25 Fragen urteilte der CSU-Boss: "Die Antworten waren nicht alle befriedigend." Söder habe gemerkt, wie sehr Aiwanger durch die vergangenen Tage betroffen war.