Kuriose Wende um Eintracht-Star Wahi: Ivorer darf nun doch gegen DFB-Elf spielen

Frankfurt am Main - Rolle rückwärts im Fall Elye Wahi! Nachdem dem Stürmer von Eintracht Frankfurt zunächst die Einreise nach Kanada verwehrt wurde, kann er nun doch im WM-Spiel der Elfenbeinküste gegen die deutsche Nationalmannschaft auflaufen.

Elye Wahi (23, Eintracht Frankfurt) darf nun doch für die Elfenbeinküste in Kanada gegen Deutschland auflaufen. © FRANCK FIFE/AFP

Wie der ivorische Fußballverband meldet, wurden dem 23-jährigen Angreifer von Eintracht Frankfurt, der die Rückrunde auf Leihbasis bei OGC Nizza verbrachte, inzwischen alle erforderlichen Einreisedokumente für Kanada bewilligt.

Laut Verbandsangaben wird Wahi zeitnah nach Kanada reisen und dort wie geplant am weiteren Verlauf der Weltmeisterschaft teilnehmen. Der Verband zeigte sich erleichtert über die Lösung des Problems und bedankte sich bei allen Beteiligten, die zur Klärung der Angelegenheit beigetragen hätten.

Wie "The Athletic" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, die mit den Vorgängen vertraut seien, berichtet, soll gegen den Angreifer in Frankreich aktuell ein Ermittlungsverfahren geführt werden, weshalb ihm kurzzeitig die Einreise nach Kanada verweigert wurde.

Dem Bericht zufolge soll Wahi zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft im Rahmen der Ermittlungen festgenommen worden sein. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Marseille bestätigte demnach die vorübergehende Festnahme eines "23 Jahre alten Fußballers, der in Frankreichs Ligue 1 spielt".

Der Spieler, zu dem der Sprecher erklärte, dass er nicht zum WM-Aufgebot Frankreichs gehöre, sei nach der Befragung wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungen würden weiter laufen.