Kuriose Wende um Eintracht-Star Wahi: Ivorer darf nun doch gegen DFB-Elf spielen
Frankfurt am Main - Rolle rückwärts im Fall Elye Wahi! Nachdem dem Stürmer von Eintracht Frankfurt zunächst die Einreise nach Kanada verwehrt wurde, kann er nun doch im WM-Spiel der Elfenbeinküste gegen die deutsche Nationalmannschaft auflaufen.
Wie der ivorische Fußballverband meldet, wurden dem 23-jährigen Angreifer von Eintracht Frankfurt, der die Rückrunde auf Leihbasis bei OGC Nizza verbrachte, inzwischen alle erforderlichen Einreisedokumente für Kanada bewilligt.
Laut Verbandsangaben wird Wahi zeitnah nach Kanada reisen und dort wie geplant am weiteren Verlauf der Weltmeisterschaft teilnehmen. Der Verband zeigte sich erleichtert über die Lösung des Problems und bedankte sich bei allen Beteiligten, die zur Klärung der Angelegenheit beigetragen hätten.
Wie "The Athletic" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, die mit den Vorgängen vertraut seien, berichtet, soll gegen den Angreifer in Frankreich aktuell ein Ermittlungsverfahren geführt werden, weshalb ihm kurzzeitig die Einreise nach Kanada verweigert wurde.
Dem Bericht zufolge soll Wahi zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft im Rahmen der Ermittlungen festgenommen worden sein. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Marseille bestätigte demnach die vorübergehende Festnahme eines "23 Jahre alten Fußballers, der in Frankreichs Ligue 1 spielt".
Der Spieler, zu dem der Sprecher erklärte, dass er nicht zum WM-Aufgebot Frankreichs gehöre, sei nach der Befragung wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungen würden weiter laufen.
Vorwürfe gegen Elye Wahi wiegen schwer: Spieler von Eintracht Frankfurt droht empfindliche Strafe
Der Vorwurf: Wahi habe sich beim torlosen Remis in der Liga gegen den FC Metz am 17. Mai dieses Jahres absichtlich eine Gelbe Karte abgeholt. Bei der besagten Partie wurde dem Ligaverband FLP zufolge ein auffälliges Wettverhalten festgestellt.
Diese sei am 29. Mai im Zuge eines Verfahrens "wegen eines Verdachts auf organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Hehlerei sowie Geldwäsche" erfolgt. Im Falle einer Verurteilung droht dementsprechend eine empfindliche Strafe.
Unter anderem wurde auch darauf gewettet, dass Wahi im Kräftemessen mit Metz eine Gelbe Karte erhalten würde. Laut dem Verband liege "ein ungewöhnliches Wettvolumen" im Zusammenhang mit der Verwarnung des Ivorers vor.
Eine Anklage gegen Wahi, der in Frankfurt noch über einen Vertrag bis Sommer 2030 verfügt, auf der Verkaufsliste von Sportvorstand Markus Krösche (45) und Coach Adi Hütter (56) jedoch ganz weit oben stehen soll, sei noch nicht erhoben worden. Die FIFA habe sich auf Nachfrage des US-amerikanischen Sportmagazins bislang nicht zu dem Fall geäußert.
Erstmeldung: 8.36 Uhr, zuletzt aktualisiert: 21.49 Uhr
Titelfoto: FRANCK FIFE/AFP