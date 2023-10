Verzweifelte Deutsche nach Angriff auf Israel: "Wann fliegt ihr uns aus?"

Die islamistische Terrormiliz Hamas hat am Samstag Angriffe auf Israel begonnen. © Hassan Eslaiah/AP/dpa

Das von Annalena Baerbock (42, Grüne) geführte Auswärtige Amt macht derzeit im Internet keine gute Figur.

Zwar meldete sich das Krisenreaktionszentrum bereits am Samstag auf X (ehemals Twitter) und schrieb "Wir raten von Reisen nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete derzeit dringend ab" und verwies auf die aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweise, doch auf Instagram folgte erst am heutigen Montag ein aktueller Beitrag.

"In den vergangenen Tagen hast Du bestimmt die schrecklichen Bilder aus Israel gesehen. Es gibt auch viele Deutsche, die sich aktuell in Israel oder den palästinensischen Gebieten aufhalten", heißt es darin. "Unser Krisenreaktionszentrum arbeitet seit Samstag rund um die Uhr und der Krisenstab der Bundesregierung ist seit dem Wochenende bereits mehrmals zusammengekommen."

Die Botschaft in Tel Aviv stehe per Telefon, SMS und E-Mail mit Betroffenen in Kontakt. Wer sich gerade in Israel aufhalte, soll sich auf der Krisenvorsorgeliste eintragen. Wer ausreisen will, hat aber ein Problem. Die Botschaft selbst veröffentlichte am Sonntag zwar den Hinweis, dass der Flughafen geöffnet sei. "Einige kommerzielle Flüge werden durchgeführt."

Zahlreiche Airlines darunter auch die deutsche Lufthansa hatten da bereits den Flugbetrieb von und nach Israel eingestellt. Die Botschaft riet, die Fluggesellschaft zu kontaktieren, um nach einem anderen Flug zu fragen.