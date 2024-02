Asylverfahren in Drittstaaten? Scharfe Kritik von Pro Asyl und Amnesty International

Frankfurt am Main - Wie verfahren mit Flüchtlingen , welche Westeuropa erreichen: Die Organisation Pro Asyl hat Überlegungen zu einer Auslagerung von Asylverfahren in Staaten außerhalb der Europäischen Union scharf kritisiert.

Das Foto zeigt Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung im mittelhessischen Gießen - die Organisationen Pro Asyl und Amnesty International sind klar dagegen, Asylverfahren in Staaten außerhalb der Europäischen Union zu verlagern. © Boris Roessler/dpa

"Das, was in Deutschland und in der EU diskutiert wird, sind Teilausstiege aus dem Flüchtlingsschutz oder die Abschaffung des individuellen Asylrechts", sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Karl Kopp am heutigen Mittwoch in Frankfurt.

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) und die Regierungschefs der Länder hatten sich im November darauf verständigt, dass die Bundesregierung prüft, ob Asylverfahren außerhalb Europas möglich sind.

Ein Ergebnis der Prüfung liegt bislang zwar nicht vor, dürfte aber beim nächsten Treffen der Runde besprochen werden. Der Sprecher der Landesregierung von Sachsen-Anhalt, Matthias Schuppe, hatte am Dienstag gesagt: "Am 6. März sehr wahrscheinlich kommt es zum Flüchtlingsgipfel mit dem Bundeskanzler."

Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International stellte sich klar gegen die laufenden Überlegungen zur Auslagerung von Asylverfahren: "Wir appellieren an die Bundesregierung, menschenfeindlichen Scheinlösungen nicht auf den Leim zu gehen", hieß es in einer Stellungnahme.